Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Yatakta büyük indirim
Yatakta yüzde 50 indirim
Esnafa altın gibi destek
Esnafa altın gibi destek
n11'e resmen ortak oldu
n11'e ortak oldu
Metaverse için önemli
Metaverse için önemli
Yeni genel müdür
Yeni genel müdür

TGDF'nin yeni başkan Demir Şarman oldu

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 8’inci Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlandı. Geniş katılımla gerçekleşen seçimi Demir Şarman ve ekibi kazandı.

TGDF'nin yeni başkan Demir Şarman oldu

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 8’inci Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlandı. Geniş katılımla gerçekleşen seçimi Demir Şarman ve ekibi kazandı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 12 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 8’inci Olağanüstü Genel Kurulu’nda Başkan ve Yönetim ve Denetim Kurullarını belirlemek üzere seçime gitti. Gıda ve içecek üretimi alanında faaliyet gösteren 2000’den fazla üreticinin bağlı olduğu 28 sektörel derneği temsilen büyük bir katılımla gerçekleşen Genel Kurul’da Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) delegesi Demir Şarman, Federasyonun yeni Başkanı olarak seçildi.

Genel Kurulda yapılan seçim sonrasında yeni Yönetim Kurulu şöyle belirlendi:

  • Demir Şarman - MEYED
  • İsa Coşkun - SETBİR
  • Tülay Aktan - GİSDER
  • Naci Kaplan - BESDBİR
  • Aydın Acun - ABÜDER
  • Ahmet Yaşar Ötken - PDD
  • Kürşat Apan - ALKİDER
  • Sinan Altun - SİRKEDER
  • Muharrem Doğan - ORGÜDER
  • Hakan Turan - SALKONDER
  • Sinan Cem Şahin - MEDER

Aynı zamanda Dünya Meyve Suyu Birliği (IFU) Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmekte olan Demir Şarman Genel Kurul sonrasında yaptığı yazılı açıklamada hem katılımın yüksek olması hem de tüm delegelerin gösterdikleri güven ve desteğe teşekkür etti.

"Tarıma dayalı bir sürdürülebilir kalkınma modeline odaklanmalıyız"

TGDF’nin yeni Başkanı; yüzyılın en zor döneminden geçildiği bugünlerde ele alınması gereken bir çok konunun olduğunu ve çözüm için iyi planlanmış ve tarıma dayalı bir sürdürülebilir kalkınma modeline odaklanmanın gerekliliğini vurguladı. Tarıma dayalı büyümenin ancak ihracatla sağlanabileceğini ifade eden Şarman, özellikle pandemi sonrası yaşanan ekonomik, kurumsal, sosyal, hukuki, çevresel ve kültürel değişimlerin sonucu olarak değer zinciri boyunca üreticiden tüketiciye tüm paydaşların durumlarının iyileştirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Gıda ve içecek sektörünün masasındaki en önemli sorunlardan birinin iklim değişikliği olduğunu söyleyen Şarman, bu konunun gıda güvencesi ve üretimde sürdürülebilirlik açısından büyük riskler barındırdığının da altını çizdi.

Demir Şarman kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden 1993 yılında mezun olan Demir Şarman, Chicago Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans derecesi aldı. İş hayatına 1993 yılında Arthur Andersen Türkiye’de Finansal Denetim Uzmanı olarak başlayan Şarman, 1997 yılında Finansal Kontrolör olarak Anadolu Grubu İçecek Bölümü’ne (Anadolu Efes) katıldı.

1997-2009 yılları arasında Efes International’da CFO, Efes Bira Grubu’nda Strateji ve İş Geliştirme Direktörü gibi çeşitli unvanlar alan Şarman, kuruluşundan bu yana Anadolu Etap’ta Genel Müdürlük görevini yürüttü. Nisan 2019 itibarıyla Anadolu Grubu Enerji şirketlerinin sorumluluğunu da üstlenen Demir Şarman, Temmuz 2019’dan bu yana perakende ve gayrimenkul şirketlerinden de sorumlu olan Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

TÜSİAD, DEİK başta olmak üzere çeşitli sektör birliklerinde ve sivil toplum kuruluşlarında görevler alarak çalışmalarda bulunan ve Ocak 2022’de Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen Demir Şarman, Dünya Meyve Suyu Birliği (IFU) Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Demir şarman Yeni Başkan SeçildiTGDF
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1