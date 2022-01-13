TGDF'nin yeni başkan Demir Şarman oldu

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 8’inci Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlandı. Geniş katılımla gerçekleşen seçimi Demir Şarman ve ekibi kazandı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 12 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen 8’inci Olağanüstü Genel Kurulu’nda Başkan ve Yönetim ve Denetim Kurullarını belirlemek üzere seçime gitti. Gıda ve içecek üretimi alanında faaliyet gösteren 2000’den fazla üreticinin bağlı olduğu 28 sektörel derneği temsilen büyük bir katılımla gerçekleşen Genel Kurul’da Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) delegesi Demir Şarman, Federasyonun yeni Başkanı olarak seçildi.

Genel Kurulda yapılan seçim sonrasında yeni Yönetim Kurulu şöyle belirlendi:

Demir Şarman - MEYED

İsa Coşkun - SETBİR

Tülay Aktan - GİSDER

Naci Kaplan - BESDBİR

Aydın Acun - ABÜDER

Ahmet Yaşar Ötken - PDD

Kürşat Apan - ALKİDER

Sinan Altun - SİRKEDER

Muharrem Doğan - ORGÜDER

Hakan Turan - SALKONDER

Sinan Cem Şahin - MEDER

Aynı zamanda Dünya Meyve Suyu Birliği (IFU) Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmekte olan Demir Şarman Genel Kurul sonrasında yaptığı yazılı açıklamada hem katılımın yüksek olması hem de tüm delegelerin gösterdikleri güven ve desteğe teşekkür etti.

"Tarıma dayalı bir sürdürülebilir kalkınma modeline odaklanmalıyız"

TGDF’nin yeni Başkanı; yüzyılın en zor döneminden geçildiği bugünlerde ele alınması gereken bir çok konunun olduğunu ve çözüm için iyi planlanmış ve tarıma dayalı bir sürdürülebilir kalkınma modeline odaklanmanın gerekliliğini vurguladı. Tarıma dayalı büyümenin ancak ihracatla sağlanabileceğini ifade eden Şarman, özellikle pandemi sonrası yaşanan ekonomik, kurumsal, sosyal, hukuki, çevresel ve kültürel değişimlerin sonucu olarak değer zinciri boyunca üreticiden tüketiciye tüm paydaşların durumlarının iyileştirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Gıda ve içecek sektörünün masasındaki en önemli sorunlardan birinin iklim değişikliği olduğunu söyleyen Şarman, bu konunun gıda güvencesi ve üretimde sürdürülebilirlik açısından büyük riskler barındırdığının da altını çizdi.