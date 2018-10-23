İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Do&Co Aktiengesellschaft ile şirketin ortak kuruluşu olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ üzerinden mevcut iş birliğinin 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, ""Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ üzerinden mevcut iş birliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.
THY'den ikrama aynen devam
THY'den yapılan açıklamada "Ortaklığımız, Do&Co Aktiengesellschaft ile ortak kuruluşumuz olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ üzerinden mevcut iş birliğimizin gerekli iç onaylar ve düzenleyici otoritelerin onaylarına tabi olmak üzere 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlamıştır" denildi.
23 Ekim 2018 Salı 18:25
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Do&Co Aktiengesellschaft ile şirketin ortak kuruluşu olan THY DO&CO İkram Hizmetleri AŞ üzerinden mevcut iş birliğinin 15 yıl süre ile uzatılması konusunda mutabakat sağlandığını bildirdi.