İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta taşınmaya hazırlandıklarını bildirdi.
Ekşi, Twitter hesabından THY personelinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Ekip Hazır! 3 Mart’ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız. Ama diyoruz ki, #SahaBizimMaçBizim." ifadelerini kullandı.
THY'den İstanbul Havalimanı'na taşınma hazırlıkları
- THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: -"3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız."
19 Ocak 2019 Cumartesi 12:01
İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta taşınmaya hazırlandıklarını bildirdi.