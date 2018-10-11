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THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki uçuşları satışa çıktı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biletlerimiz satışa açılmıştır. İç hat uçuşları her şey dahil 59 lira ile heyecanımıza dahil olun" dedi.

THY'nin İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki uçuşları satışa çıktı
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İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak tarifeli seferlerin biletlerinin satışa açıldığını bildirdi.
Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan yapılacak seferlerin bilet fiyatlarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Bilal Ekşi, "İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçmak ister misiniz? Biletlerimiz satışa açılmıştır. İç hat uçuşları her şey dahil 59 lira ile heyecanımıza dahil olun. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
THY, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan 31 Ekim ile 30 Aralık arasında icra edeceği uçuşların takvimini bugün açıklamıştı.
 

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