THY'nin yeni projelerini ekonomi gazetecilerine anlattı

Türkiye'nin dünya çapındaki markası Türk Hava Yolları'nda (THY) yakın zamanda görev değişimi yalandıç. THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat oldu. Prof. Dr. Bolat uzun yıllardır çeşitli kademelere THY bünyesinde görev yapmış bir isim. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) olarak, EGD Başkanı Celal Toprak ve bir grup dernek üyesi arkadaşla birlikte Prof. Dr. Bolat'ı ziyaret ettik. Aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanlığı görevini de icra eden Bolat, bize yeni dönemdeki projelerini anlatırken sorularımızı da yanıtladı.

Göreve gelir gelmez üst yönetimde bir takım değişiklikler yapılsa da teknik kadronun aynı kaldığını vurgulayan Bolat, İlker Aycı döneminde oluşturulan stratejiyi devam ettireceklerini söyledi.

İstanbul Havalimanı'na artık yolcuların alıştığını kaydeden Bolat, New York'tan Sri Lanka'ya uçan yolcunun İstanbul'da aktarma yaptığını, aktarma yapılan yolculuklarda misafirlerin İstanbul'da bir gece dahi olsa konaklamaları için otel masraflarını karşıladıklarını sonraki günler için de düşük bir tutar aldıklarını anlattı. Böylece aktarma yolculara İstanbul'u tanıtarak bir sonraki tatil rotalarının ülkemiz olması için çabalayacaklarını söyleyen Bolat, “Dubai bunu çok güzel yapıyor.” dedi. Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgelerine özel Mezopotamya projesi yapacaklarını kaydeden Bolat, Kuzey Avrupa ülkelerinin çok fazla bölücü terör örgütü PKK propagandası altında olduğunu, bu yüzden bu ülkelerin vatandaşlarının ülkemizin bu bölgesinde çatışmaların devam ettiğini düşündüklerini söyledi. Hayata geçirecekleri proje ile Kuzey Avrupa'daki bu algıyı kırmayı amaçladıklarını ifade eden Bolat, “Göreve gelir gelmez bunu hayata geçirelim, dedim.” ifadelerini kullandı.

THY'nin 2003'ten bu yana 2016 ve 2020 dışında her yıl kâr açıkladığını söyleyen Ahmet Bolat, önümüzdeki dönemde Anadolu Jet'i de Avrupa'ya açmayı hedeflediklerini bildirdi. Kargo taşımacılığı konusundaki sorumuzu yanıtlayan Bolat, yapacakları düzenleme ile ilave yatırım yapmadan 10 adet 777 uçağı daha kargo taşımacılığı için kullanmaya başlayabileceklerini kaydetti. Halihazırda THY'nin 30 adet 777 tip uçağı kargo taşımacılığında kullanılıyor. Bolat'ın verdiği bilgilere göre geçen dönemde bir malın Çin'den hava kargo ile taşınma maliyeti 1 dolardı. Salgınla birlikte bu 6-7 dolarlara çıkınca kargo taşımacılığı kârlı hale geldi. THY'nin sadece yolcu taşımacılığı değil kargo alanında da büyüyeceğini ve uzun soluklu strateji ile hareket edeceğini ifade eden Bolat, Teknik AŞ'yi de bir dünya markası haline getirmek istediklerini bu anlamda İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ihtiyacı sorununu çözmek için girişimde bulunduklarını anlattı.

Sohbetimiz sırasında Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları yüzünden yaşanan charter/kiralık uçak sorununu hatırlatarak, THY'nin daha çok tarifeli sefer açıp açmayacağını sorduğumuzda ise Ahmet Bolat, özetle şunları aktardı: Tarifeli seferleri artırmadık. Charter'lar Rus şirketlerdeydi. Biz bunu yapabilir miyiz diye çalıştık. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile istişareler yapıldı. Ambargoyu delmeden, OFAC'a takılmadan, charter uçuşlar kendi uçaklarımızla yapılabilir mi, diye. Bakanlık bu yıl 3 milyon turist hedefliyor. Normalde 6-7 milyon olacaktı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) çatısı altında yapacakları faaliyetlerden de söz eden Ahmet Bolat, Brezilya veya Arjantin merkezli bir sağlık ve eğitim tanıtım projesi düşündüklerini söyledi. Türk dizi yıldızlarının da katılacağı bir tanıtımı Güney Amerika coğrafyası için başlatacaklarını ifade eden HİB Başkanı Bolat, bir Türk Haftası düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı. THY'nin de Panama'ya doğrudan uçuşlara önümüzdeki dönemde başlayacağını aktaran Bolat, şirkette ayrıca 2003'ten beri uygulanan stratejinin doğru olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin konumu itibarıyla Körfez'deki hava yollarına göre avantajlı olduğunu da kaydeden Bolat, “Doğuda en uzak uçuş Japonya 13 saat. Batıda Los Angeles 14 saat.” örneğini verdi.

Uçakların satın alınırken içlerinin boş olduğunu koltuk, eğlence sistemi ve diğer aksamların farklı firmalarca verilen teklifler ile yapıldığını belirten Ahmet Bolat, önümüzdeki süreçte THY'ye hizmet veren üç ayrı şirketi bir çatı altında toplayarak bunu tek elden yapmayı planladıklarını söyledi. Böylece THY'nin yanında iştiraklerin ve hizmet sağlayıcıları da dünya markası yapmak için çalışacaklarını aktaran Bolat, TAİ ve Kibar ile görüştüklerini bildirdi.

THY Genel Hizmet Binası'nın girişindeki koltukları işaret eden Bolat, hem hafif hem rahat koltuklar ile ağırlıktan istifade ederek, kargoya bir miktar daha alan açacaklarını minimum alan açılması ve minimum fiyatla (1 dolar) bir uçuşta 800 dolar ilave gelir sağlanacağını belirtti.