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THY tarih verdi!

THY, iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin de 10 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

THY tarih verdi!


Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle uçuş durdurma kararının iç hatta 4 Haziran, dış hatta ise 10 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgını nedeniyle iç ve dış hatta uçuş durdurma kararı uzatıldı.

Bu kapsamda THY, iç hat seferlerini 4 Haziran, dış hat seferlerini ise 10 Haziran'a kadar durdurdu.

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ThyCovid19TÜRK HAVA YOLLARI
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