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THY ve Pegasus’tan ’65 yaş üstü’ açıklaması!

Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyeceğini açıkladı. Pegasus Hava Yolları da 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin açıklama yaptı.

THY ve Pegasus’tan ’65 yaş üstü’ açıklaması!
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Corona virüsü nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından THY, bu yaş grubunda olan yolcuların uçuşlara kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* 65 yaş ve  üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz.
* Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var.
* Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz.
* O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz.

Pegasus Hava Yolları da 65 yaş üzeri vatandaşlar için bir duyuru yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Korona virüsü için alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen sokağa çıkma yasağı kararı üzerine yapacağınız 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan biletlerinizdeki ücretsiz değişiklik ve iade işleminizi 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezimizden gerçekleştirebilirsiniz. Takdir edersiniz ki; çağrı merkezinde oluşacak olan yoğunluk sebebiyle işlemlerde yavaşlama olabilir, lütfen endişe etmeyiniz.

* HATIRLATMA: Bilet işlemlerinizi önümüzdeki günlerde de gerçekleştirdiğinizde hiçbir kayıp yaşamayacağınızı belirtmek isteriz. Son başvuru tarihi ise yine; 30 Nisan 2020'dir.

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Anahtar Kelimeler:
Corona VirüsüThyPegasusTÜRK HAVA YOLLARI
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