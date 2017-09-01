TİKA'nın desteğiyle Sudan'da tekstil atölyesi açıldı

HARTUM (AA) - Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) katkılarıyla Sudan'ın başkenti Hartum'da tekstil atölyesi açıldı.

TİKA'nın desteğiyle Hartum'daki Sudan-Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi bünyesindeki tekstil atölyesinin açılışı için tören düzenlendi.

TİKA Başkanı Serdar Çam, Hartum İnsan Kaynakları Bakanı Cafer Ahmed Abdullah ve beraberindeki heyet, atölye hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Atölyedeki makinenin başına geçerek dikiş diken AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, kursiyerlere uygulamalı kısa eğitim verdi.

- "Türkiye, her noktada Afrika’ya uzanan el olacak"

Selva Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyenin eğitim sonrası iş bulma imkanı sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"Konfeksiyon bölümünde birçok kadınla tanışma imkanım oldu. Bu arkadaşlarımız, kendi ayakları üzerinde durmak, ekonomiye ve aile bütçesine katkı vermek için eğitim görüyor. Merkez, eğitimcilerin eğitimi üzerine çalışmalar yürütüyor. Konfeksiyon, makine ve otelcilik alanında eğitim verenlerin kadın olduğunu öğrenmek bizleri mutlu etti."

Çam, Türkiye’den getirilen profesyonel makinelerin önemine dikkat çekerek, atölyede Sudan'a yönelik bazı kıyafetlerin dikilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sudan’a böylesine güzel bir atölyeyi Türkiye’nin kazandırmış olmasının önemli olduğunu vurgulayan Çam, "Bu yapılanlar Türkiye’nin Afrika’ya verdiği değeri gösteriyor. Türkiye, her noktada Afrika’ya uzanan el olacak, mazlum coğrafyalarda kadınların kalkınmasını sağlamak için gayret edecek.” ifadesini kullandı.

