Tiny House Fuarı 20 bin ziyaretçi bekliyor

Koronavirüs ve deprem gibi doğal afetler sonucunda modüler yapılara sadece bir yılda talep yüzde 40 oranında artarken dünyada pazarın büyüklüğünün ise 2026 yılına kadar 153,7 Milyar dolar olması ön görülüyor. Her geçen gün ilginin arttığı bu yapılar konut fabrika, hastane gibi çeşitli alanlarda kendini gösterirken inşaat sektörünün de geleceğine ışık tutuyor. Öyle ki artan talep fuar ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından ülkemizde 3 -5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ilk defa düzenlenecek " Premo Prefabrik, Modüler, Tiny House Yapım & Dekorasyon Fuarı " 20 bin ziyaretçi hedefi ile sektörün buluşma noktası olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, sadece sağlık alanında değil hayatımızda birçok alanda değişikliğe neden oldu. Yaşam biçimi değişikliğimiz bazı alanları olumsuz etkilerken bazı alanlarda ise tam tersi rağbeti arttırdı. Bu alanların başıda ise pademiden, kalabalıktan nasıl kaçarız sorusu ile Tiny House yani küçük evler geliyor. 2008 küresel mali krizinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde ivme kazanan bir moda olan küçük ev hareketi, pandemi sırasında Türkiye'de yakalanmış gibi görünüyor. Öyle ki bu yapılar ülkemizde sadece deniz kum güneş anlayışından farklı olarak alternatif bir tatil anlayışını da ortaya çıkarıyor.

Modüler Yapılara Dair Her Şey Bu Fuarda

Bu durum fuar firmalarının da dikkatini çekti. Bu kapsamda kolları sıvayan Tureks Uluslararası Fuarcılık, 3-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ilk defa düzenlenecek " Premo Prefabrik, Modüler, Tiny House Yapım & Dekorasyon Fuarı " ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Şimdiden sektör profesyonellerinin ajandasında ilk sırada yer alan fuar; Tiny House’lardan prefabrik fabrikalara, bunglov evlerden yeşil yapı malzemelerine, geçici konut binalarından çevre ve peyzaj düzenlemelerine kadar geniş ticaret ağı ve ürün çeşitliliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.