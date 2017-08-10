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TOBB'a bağlı odalar da oteller gibi yıldız alacak

- "Aynı oteller gibi odalarımızın da hizmet kalitesini ölçen yıldızlama sistemi var. Bu yıldızlama sistemi içerisindeyiz. Bizler, Paris, Berlin, Londra odalarının hizmet kalitesi standardını yakalayacağız."

TOBB'a bağlı odalar da oteller gibi yıldız alacak

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Aynı oteller gibi odalarımızın da hizmet kalitesini ölçen yıldızlama sistemi var. Bu yıldızlama sistemi içerisindeyiz. Bizler, Paris, Berlin, Londra odalarının hizmet kalitesi standardını yakalayacağız." dedi.
Çeşitli ziyaretler için Zonguldak'a gelen Hisarcıklıoğlu, Devrek ilçesinde "Ekonomiye Değer Katanlar Plaket Töreni"ne katıldı.
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, odaların devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Akredite oda olmanın önemli olduğunu dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
"Aynı oteller gibi odalarımızın da hizmet kalitesini ölçen yıldızlama sistemi var. Bu yıldızlama sistemi içerisindeyiz. Eskiden biz dahil değildik. Rakiplerimize, iş dünyası olarak rekabet ediyorsak onların temsilcisi konumunda olan odalarımızın da hizmet kalitesi, kendi rakipleriyle yarışır halde olması lazım. Bizler, 'Paris, Berlin, Londra odalarının hizmet kalitesi standardını yakalayacağız. Aynı standartta olacağız. 'Bugün Devrek'teki bir tüccar, sanayici odasından hizmet alırken Paris, Berlin, Londra'dakiyle aynı standartta hizmet alsın.' dedik. Gurur duymanız lazım. Devrek de bugün Paris, Londra ve Berlin ile aynı seviyeye geldi."
Daha sonra Çaycuma ilçesine giden Hisarcıklıoğlu, burada Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile TOBB arasındaki "Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Yapım Protokolü İmza Töreni" ile "Ekonomiye Değer Katanlar Plaket Töreni" ne katıldı.

- "Bu, milletin bir zaferiydi"
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine değinen Hisarcıklıoğlu, oda başkanlarının bunun hemen sonrasında üretime devam ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkes ertesi sabah işinin başındaydı. Dünyada bir başka ülkenin başına gelse, devlet daireleri bir hafta açılmaz. Biz ertesi sabah işimizin başındaydık. Üretime, almaya, satmaya devam ettik. Hayat durmadı. Ekmek çıkmaya devam etti. Ne oldu? Normalleştik. Bize müthiş bir ekonomik maliyeti oldu. 'Allah bu işi yapanların belasını versin' diyelim ama esas olarak burada bizim için de bir imtihan vardı. O imtihanı millet olarak da müthiş şekilde verdik. 15 Temmuz gecesi hangi siyasi görüşten, fikirden, zihniyetten, etnik gruptan, mezhepten olursa olsun, bütün millet sokaktaydı. Bu, milletin bir zaferiydi. Millet olarak hepimizin ortak yazdığı bir zaferdi. Bu zor şartlara rağmen üretim, istihdam, ihracat yapan kardeşlerimi kutluyorum."
Hisarcıklıoğlu'na Devrek bastonu ve yöresel ürünler hediye edildi.

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ZonguldakTOBBRıfat HisarcıklıoğluDevrekÇaycuma
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