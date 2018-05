ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "24 Haziran'da milletim tekrar inşallah 'yola devam' dediği anda bu faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim. Faiz enflasyonun bir defa sebebidir. Enflasyon neden değildir, neticedir. Faiz nedendir. Dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz lazım." dedi.

Erdoğan, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, faiz oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin kendi göbeğini keseceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben inancımı söylüyorum, Allah nasip eder de 24 Haziran'da milletim tekrar inşallah 'yola devam' dediği anda bu faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim. Çünkü benim inancım şu, faiz her kötülüğün hem anasıdır hem babasıdır. Faiz enflasyonun bir defa sebebidir. Enflasyon neden değildir, neticedir. Faiz nedendir. Dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, diğer ülkelere işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika'da bu böyle mi, böyle. Japonya'da, Avrupa'da, İsrail'de bu böyle mi, böyle. Bize ne oluyor. Biz faizi yüksek tutmakla övünüyoruz, oyuna, tezgaha geliyoruz. Biz geldiğimizde 63'tü, indirdik, indirdik... Ve o zaman enflasyon 30'du, enflasyon da inmeye başladı, 4,6'ya kadar indirdik, biliyorsunuz tek haneliye geldi enflasyon. O zaman Batı neyi patlattı bizde, Gezi olaylarını patlattı. Görünen köy kılavuz istemez ama biz bunu tabii arkadaşlarımıza bile anlatamadık."

- "Bütçe disiplininden hiçbir zaman taviz vermedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini anımsatarak, bu tedbirlerden zaten yürüyen süreçlerle ilgili olanların hızlandırıldığını, gereken tadilatların süratle yapıldığını ve Varlık Barışı Kanunu'nun tedbirlerden biri olduğunu bildirdi.

Kamu bankalarının öncülüğünde gayrimenkul sektörünü hareketlendirmeye yönelik düşük faizli kredi uygulamasını dün başlattıklarını kaydeden Erdoğan, Kredi Garanti Fonu'nda mevcut kaynağın daha kolay bir şekilde kullanılabilmesine yönelik çalışmanın da kısa sürede sonuçlandırılacağını aktardı.

"Emeklilerimize iki dini bayramda verilecek ikramiyeler başta olmak üzere dar gelirli kesimleri desteklemeye yönelik adımların da ekonomiye olumlu yansımaları olacaktır. En azından piyasa para görecek." diyen Erdoğan, 65 yaş aylıklarının 250 liradan 500 liraya çıkarılmasının bile piyasaya imkan getireceğini belirtti.

Erdoğan, "Bütün bu tedbirleri hayata geçirirken para ve maliye politikalarındaki çizgimizden de asla taviz vermiyoruz. Gidere yol açan tüm adımları yeni gelir kalemleriyle dengeleyerek bütçe disiplinine bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplininden hiçbir zaman taviz vermedik, yine taviz vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

- "Çift haneli rakamlara giden büyüme oranlarını hedeflememiz gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açık piyasa ekonomisinin Türkiye'nin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Her ne yapılıyorsa piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yapılıyor ve bu şekilde de devam edecektir. Türkiye'yi sadece mevcut kaynaklarımızla istediğimiz düzeyde büyütemeyeceğimizin farkındayız. Öyle kolay kolay büyümez. Bunun için uluslararası yatırımcıları özellikle ülkemize çekmeye, ülkemizdeki yatırımcıları da yeni yatırımlara teşvik etmeye ihtiyacımız var. Sürekli istikrar ve güven ortamına vurgu yapmamızın sebebi, yatırımcılara ülkemizin cazibesini göstermek içindir.

Hocam, 'Oğlum para ürkektir' derdi. 'Aynen civa gibidir. Kendisi için uygun olan yer neresiyse para oraya kaçar.' derdi. Gerçekten böyle. Onun için kendini güvenli hissettiği yere para akar. Elimizdeki imkanları, yatırım için yer arayan sermayeyi ülkemize yönlendirmek için kullanmak mecburiyetindeyiz. Burada sizin desteklerinize, yardımınıza ihtiyacımız var. Başka ülkelere yüzde 2'lik, yüzde 3'lük büyümeler yetebilir ama bize yetmez. Bizim yüzde 7'nin altına düşmeyen hatta mümkünse çift haneli rakamlara giden büyüme oranlarını hedeflememiz gerekiyor. Bunu beraber yapacağız."

- "Sizlerle birlikte başarabileceğimize inanıyorum"

Bugüne kadar bu anlayışla hareket ettiklerine ve 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerine işaret eden Erdoğan, iş dünyası temsilcilerine hitaben, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmek için kısa sürede iki kat daha büyümeye ihtiyacımız var. Bunu sizlerle birlikte başarabileceğimize inanıyorum, hiç şüphem yok, sizin gözlerinizde bu var." diye konuştu.

24 Haziran'daki seçimlerin ardından yürürlüğe girecek olan yeni yönetim sisteminin bu bakımdan çok önemli olduğuna değinen Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:

"Yeni dönemde kararları daha hızlı şekilde alabileceğimiz ve daha etkin şekilde uygulayabileceğimiz araçlara sahip olacağız. Dersimi iyi çalıştım, bak söyleyeyim, hazırım. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren hazırlıklarımızla meydana çıkacağız. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle piyasalara kasıtlı olarak pompalanan o karamsarlık havasını seçime kalmadan dağıtacak ve yolumuza inşallah kararlılıkla devam edeceğiz."

- "Ülkemiz hep kazançlı çıktı"

TOBB'un, adına yakışır şekilde ekonomideki lokomotif rolünü sürekli ileriye taşıyarak devam ettirdiğini belirten Erdoğan, "Birliğimizle birlikte aldığımız ve uyguladığımız hiçbir karardan pişmanlık duymadık. Çünkü ülkemiz bunlardan hep kazançlı çıktı." dedi.

Sektörün sorunlarını birlikte tespit ettiklerini ve birlikte çözüm yolları geliştirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgelerin ve şehirlerin dertlerine birlikte derman aradıklarını vurguladı.

Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik tedbirleri beraber belirlediklerini, özel sektörün borçlarının yapılandırılması formülünü birlikte ürettiklerini bildiren Erdoğan, vergi mevzuatındaki değişikliklere de ortak akılla karar verdiklerini kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu primi indirimi başta olmak üzere, iş dünyasını rahatlatacak formüllerin kararını birlikte verdiklerini aktaran Erdoğan, kamu alımlarında yerli üretime avantaj sağlayan kanunu da beraber hazırladıklarını ifade etti.

Erdoğan, salondaki iş dünyası temsilcilerine şöyle seslendi:

"Sizler, istihdam seferberliği için çağrı yaptığımda hiç tereddüt etmeden elinizi taşın altına koydunuz ve 1,5 milyon işsize iş imkanı sağladık ama bunu devam ettirelim diyorum. Aynen devam. Ne olacak, iki tane garip, işsiz varsa bunlara benim buradaki kardeşlerim iş yerlerinde kapıyı açtıkları zaman ne kaybederler? Kazanırlar ve bu oyun bozar. Kimlerin oyununu bozar? Batı'nın oyununu bozar, zaten biz bu Batı'nın oyununu bozmakla mükellefiz."

- "Yerli otomobille ilgili çalışmalar gayet iyi"

Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla piyasalara aktarılan kaynakta TOBB'un da katkısı bulunduğunu belirten Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Birliğimizin geçtiğimiz yıl yapılan Genel Kurulu'nda, yerli otomobil için 'babayiğit' çağrısı yaptığımda cevap yine sizlerden geldi. Yerli otomobille ilgili çalışmalar gayet iyi bir noktaya ulaştı. Aslında bugün bazı sürprizler de olacaktı ama maalesef aksamalar oldu galiba, onun için onu erteledik. İnşallah çok yakında meyvesini görmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi biz size, siz bize güvenerek attığımız hiçbir adımdan pişman olmadık. Gelin, bu dayanışmamızı, bu birlikteliğimizi daha da sıklaştıralım. Geçtiğimiz 16 yılda yaptıklarımızı katlayarak sürdürmek için tek yapmamız gereken, birlikte çalışmaya devam etmektir.

Yaptığınız her yatırımda, giriştiğiniz her mücadelede yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sadece ülkemiz içinde değil, dünyanın dört bir yanında sizlerin hakkını, hukukunu korumak için neler yaptığımızı en iyi yine sizler biliyorsunuz. Sizin derdinizi, sıkıntınızı en iyi biz anlarız. Büyük, güçlü, müreffeh Türkiye için birlikte, sizlerle yol yürümekten hep şeref duyduk. Biz bundan sonra da aynı şekilde devam etmeye hazırız. Sizlerin kararını inşallah 24 Haziran'da göreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi takdim edilecek üyeleri tebrik ederek, konuşmasını tamamladı.

- Notlar

Konuşmalar öncesinde salonda bulunan konuklara, TOBB'un bir yıllık icraatlarını içeren bir sinevizyon gösterisi sunuldu.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Başbakan Binali Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da hazır bulundu.

Konuşmaların ardından TOBB'daki 10, 20 ve 30'uncu yılları dolayısıyla üyelere hizmet şeref belgesi takdim edildi.

(Bitti)