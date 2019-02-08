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Tofaş geçen yıl 1,3 milyar TL net kar elde etti

- Tofaş 2018 yılında 1,3 milyar TL net kar rakamına ulaştı - Geçen yıl 3 milyar dolarlık ihracat geliri elde eden Tofaş, 1,28 milyar dolarlık dış ticaret fazlası yaratarak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı sürdürdü - Tofaş, geçen yıl dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği 243 bin adet araç ile Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 18’ini gerçekleştirdi

Tofaş geçen yıl 1,3 milyar TL net kar elde etti
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İSTANBUL (AA) - Tofaş 2018 yılında 1,3 milyar TL net kar rakamına ulaştı.
Türkiye’nin 4’üncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2018 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, 2018 yılında sektörün toplam üretiminin yüzde 19’unu tek başına gerçekleştiren Tofaş, geçen yıl dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği 243 bin adet araç ile Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 18’ini gerçekleştirdi.
Geçen yıl 3 milyar dolarlık ihracat geliri elde eden Tofaş, 1,28 milyar dolarlık dış ticaret fazlası yaratarak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı sürdürdü. Tofaş’ın 2018 gelirleri yüzde 7 artışla 18,6 milyar TL olurken, şirketin net karı 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti.
Tofaş, aynı zamanda 2018 yılında yüzde 94’lük pay ile iç pazarda yerli üretimden en fazla araç satan firma oldu.

- Egea Model Ailesi’nin pazar payı yüzde 7,5’e yükseldi

Açıklamada verilen bilgilere göre, Fiat markası otomobil pazarında yüzde 8,6’lık pay elde etti.
2015 yılından bu yana Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea, bir kez daha Tofaş’ın gurur kaynağı oldu. Geçen yıl Egea Model Ailesi’nin pazar payı kendi sınıfında yüzde 6,6’dan yüzde 7,5’e yükseldi.
Fiat markası, hafif ticari araç pazarında yüzde 21’lik pay alırken, Tofaş fabrikasında üretimi devam eden Doblo ve Fiorino modellerinin toplam satışlarıyla bu sınıfta yılı lider olarak tamamladı.

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TOFAŞFiat2018
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