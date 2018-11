Tohum Otizm Vakfı'ndan anlamlı adım

Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli çocuklar yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen Alışveriş Festivali’nde bu sene de ziyaretçiler yine birbirinden özel sürprizlerle karşılaştılar. İsteyen herkesin giriş ücretini ödeyerek ziyaret ettiği Alışveriş Festivali’nde ziyaretçiler, yılbaşı öncesi sevdikleri için hediyeler alırken aynı zamanda otizmli çocukları da sevindirerek onların eğitimine de katkıda bulunmuş oldular.

Gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın çalışmalarını desteklemek için…Bu yıl yine birçok tanınmış marka sosyal sorumluluk bilinci ile kermesteki yerini aldı. Etkinlik giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alıveriş sepetleri, seminer ve çekiliş bileti ücretlerinin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak.Revna Demirören, Şirin Yalçın, Aslı Ersu, Burcu Erçin, Aslı Bayraktar, Rezzan Benardete, Berrak Barut, Hande Gamgam ve Güneş Mutlu Mavituncalılar‘ın da aralarında bulunduğu birçok tanınmış simanın ziyaret ettiği Alışveriş Festivali çok güzel sahnelere şahit oldu.120’yi aşkın seçkin firma Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’ndeydi!Ziyaretçiler; birçok farklı markadan alışveriş yaptılar ve sevdiklerine yılbaşı hediyeleri aldılar. Bu sene 3.000’i aşkın kişinin katıldığı etkinlikte ziyaretçiler birçok markayı bir arada bulmanın mutluluğunu yaşadılar. Bireyler ve kurumlar arasında sosyalleşme olanağı da sağlayan özel bir “sosyal sorumluluk” projesi olan Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali, sadece otizmli çocuklara katkıda bulunmakla kalmadı aynı zamanda hareketliliği ile ekonomik katkı da yarattı.11. yıla özel 11 hediye çekilişi gerçekleştiEtkinlikte hazırlanan özel sürprizlerden biri de Ece Vahapoğlu sunumuyla gerçekleşen 11. yıla özel 11 hediye çekilişi oldu. İş hayatının önemli kurumları, çağdaş sanatçılar ve seçkin markaların Tohum Otizm Vakfı’na bağışladığı birbirinden özel hediyeler çekilişe katılan şanslıziyaretçilerin oldu. Çekilişte; Kafkas Mücevher’in Tohum Otizm Vakfı için tasarladığı özel tasarım kolyenin yanısıra, Four Seasons Seyşeller, Peninsula Paris Hotel ve Hyatt House New York otellerinde konaklamalar, Ressam Ebru Uygun’dan tablo, Avusturya / VIVAMAYR Altaussee Detoks ve Sağlık Merkezi’nden 1 hafta konaklama, Tiffany & Co. / Elsa Peretti Padova Serisi 4’lü Gümüş Servis Takımı, Yücel Kale’den sanat eseri, Merve Gürsel’den özel tasarım tombak, Siren Ertan Couture’dan özel tasarım gece elbisesi ve Tumi’den bavul seti yer aldı.Kişisel gelişim söyleşilerinde ziyaretçiler alanında uzman kişilerle buluştuAlışveriş Festivali’nde ziyaretçiler alışverişin yanı sıra sağlık ve kişisel gelişim alanlarında fark yaratan isimlerin söyleşilerine katılıp kişisel kazanımlar elde etme imkanı da buldular. Söyleşi programında; 21 Kasım Çarşamba günü Azra Kohen ve Ayşe Arman ile “Hayata Dair Her şey”, Haldun Dormen ve Ayşe Arman ile “Hayatımız Tiyatro” ve Piraye Erdoğan ile "Özgür Zihin ve Özgür Nefes ile Gerçekte ve Gerçekten Yaşamak” adlı seminerler yer aldı. 22 Kasım Perşembe günü ise Dr. Neslihan Zabcı ile “Ergen Ebeveyni Olmak” ve Batuhan Aydagül ile“Çocukları Geleceğe Taşıyacak Beceriler ve Bu Süreçte Ebeveynlerin Rolü” konulu seminerler ziyaretçilerle buluştu.Özel tasarım yılbaşı sepetleri sürprizlerle doluyduAlışveriş Festivali’nde, Tohum Otizm Vakfı kurucularının yanı sıra cemiyet, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan birbirinden özel yılbaşı hediye sepetleri de otizmli çocuklar yararına satıldı. Sepetlerden elde edilen gelirin tamamı yine otizmli çocukların eğitim projelerine aktarılacak. Tohum Otizm Vakfı Başkanı MİNE NARİN de dahil olmak üzere, aralarında vakfın kurucuları da olan destekçiler ARZU SABANCI, ARZUHAN YALÇINDAĞ, ASLI EKŞİOĞLU, ASLI SOYAK, AYLİN TAHİNCİOĞLU, AYŞE POLAT, AYŞE TORFİLLİ SOMER, AYTÜL AYKE FIRATOĞLU & YONCA BAGANA, BETTINA HAKKO, CAROLINE KOÇ, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, DENİZ YILDIZ EDİN, DİLARA SEL, ENİS KARAVİL, FATOŞ YALIN ARKUN, HANDE TAVİLOĞLU, İREM KINAY, MELİSA VON FABER CASTELL, MERAL PELTEKÇİ, NESRİN ESİRTGEN, NİL BENTÜRK UYGUNER, REYHAN DEMİRÖREN, REZZAN BENARDETE, ROSELLA KARABACAK, SANEM KARDIÇALI, SEDEF ORMAN, SERRA TÜRKER, SEVAN BIÇAKÇI, SEVİL SABANCI, ŞEBNEM ÇAPA, ŞELİ ELVAŞVİLİ, ŞİRİN YALÇIN, ÜMİT BOYNER, YASEMİN ALOĞLU, ZEYNEP ÇARMIKLI Ve ZEYNEP MADRA çok özel ve sürprizlerle dolu sepetler hazırladılar.Şenliğe özel menülerle keyifli bir mola verildiTohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali için özel olarak hazırlanmış menüleriyle İstanbul’un en popüler cafe ve yemek firmaları da 21-22 Kasım’da Four Seasons Hotel at the Bosphorus’da yer aldı. Gurme lezzetlerin bir arada bulunduğu ve özel ikramların sunulduğu etkinlikte ziyaretçiler, gün içerisinde hem zengin yemek bölümünde keyifli bir ara verip hem de Tohum Otizm Vakfı’nın çalışmalarını tanımak ve desteklemek imkanı buldular.İstanbullular 21 Kasım Çarşamba ve 22 Kasım Perşembe günü Four Seasons Hotel at the Bosphorus’da gerçekleşen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivalinde hem keyifli vakit geçirdi hem de otizmli çocuklar için yürütülen projelere ve eğitimlerine destek oldu