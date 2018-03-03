TOKİ Başkanı Turan Manisa'da:

MANİSA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Yunusemre ilçesindeki Akgedik Yunuskent Projesi kapsamında yaptırılan 2 bin 700 konuttan bin 100'ünün bitme aşamasına geldiğini belirterek, "Bu yaz vatandaşlarımız oturmaya başlayacak" dedi.

Turan, Akgedik Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Yunusemre Belediyesi ortaklığıyla geliştirilen proje alanını gezen Turan, buradaki konutların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplam 2 bin 700 konutu iki aşamada bitirmeyi planladıklarını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"Yunusemre ilçesinde Akgedik Yunuskent Projesi kapsamında yaptırılan 2 bin 700 konuttan bin 100'ü bitme aşamasına geldi. Bu yaz vatandaşlarımız oturmaya başlayacak. Diğer bin 600 konutta önümüzdeki baharda oturmaya başlanacak. Konutlar 5 bin 500'e tamamlanacak. Bu yıl içinde yapılacak bir paket ihaleyle hem Manisa'da yeni, hem de toplu konut idaresinin son 3-4 yılda ortaya koyduğu daha düşük katlı, yatay mimari esasına dayalı, biraz daha kullanımlarına dikkat edilecek bir yapı modeli oldu. Dairelerimizin bin 100'üne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve satıldı. Yine 39 dükkan için geçtiğimiz hafta içinde açık artırma ile bir ihale yaptık. İnşallah dükkanlar sahiplerini bulacak."

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür eden Turan, "Bu projenin her bir etabında ayrı camiler, okul alanları, çocuk oyun alanları, parkları, spor alanları, basket ve futbol sahaları ile komplike bir semt merkezi burası. Yani bittiğinde 25-30 bin nüfuslu bir kasaba olacak. Bütün alt yapısıyla üst yapısıyla bitireceğiz. Bu yazın sonunda burada 5 bin vatandaşımız yaşamış olacak." diye konuştu.

Konut projelerinin tarım arazilerinde yapılmadığına işaret eden Turan, "Manisa gelişmekte olan bir bölge olduğu için bunun yanında konut üretiminde tarım arazisi olmayacak. Su havzalarından uzak olacak. Yapılaşmaya da uygun yer olacak. Bu konuda özellikle Yunusemre Belediye Başkanlığına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

- Soma'daki madenci konutları

Turan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ortaklığında yapılan 301 konutun da kuralarının çekildiğini belirterek, "En son Soma'daki maden faciasında şehit olan kardeşlerimizin ailelerine yönelik Gaziantep OSB'nin finansmanını sağladığı bir projeyi bitirdik. Kuralar çekildi. Konutları önümüzdeki birkaç hafta içerisinde dağıtmış olacağız." şeklinde konuştu.