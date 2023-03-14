TOKİ ile gurur duymalıyız

Yaşanılan deprem sonrası şehirlerin geldiği son hale değinen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Birçok deprem gördüm. Ama bunu bir deprem değil asrın felaketi olarak nitelendirebiliriz. İnanılmaz bir yıkım oldu. Devletimiz büyük, milletimiz daha büyük. İlk günden bu ana kadar çok büyük bir yardım organizasyonu oldu. Arama kurtarma ekibimizi Gaziantep Nurdağı’na yönlendirdik. Bütün yardımları başta Nurdağı olmak üzere tüm bölgeye gönderdik. Nurdağı’nda kalıcı bir aşevi yaptık. Bize ihtiyaç kalmayana dek orada kalmaya devam edeceğiz” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi olarak Gaziantep Nurdağı’nda yardım çalışmalarını sürdüren Arısoy, Gaziantep dışında başka bir deprem şehri görmediğine değinerek, “Gözlemlerim Nurdağı ile ilgili. Diğer deprem şehirlerini gidip görmedim. Görüp ziyaret etmek istiyorum ama sorumlu olduğum yer burası ve layıkıyla hizmet edebilmek için diğer yerlere henüz gidemedim” diye konuştu.

Deprem bölgesinin son hali hakkında görüşlerini de belirten Arısoy, şunları söyledi; “Konteyner şehrine geçme sürecini önümüzdeki 15 gün içinde olacağını umuyorum. Nurdağı biraz daha önde çünkü Nurdağı daha çabuk toparlandı. Cumhurbaşkanımızın sözü var biliyorsunuz. Bir yıl içinde kalıcı konutlar yapılacak ve teslim etme sözü var.”

“TOKİ BİNALARI DEPREMDE HASAR GÖRMEDİ”

Deprem bölgelerindeki TOKİ binalarının hasar görmediğini ifade eden Arısoy, “TOKİ’nin yapmış olduğu bir tane bile binada sorun olmaması bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bende zamanında 2 yıl kadar TOKİ’de çalışmış birisi olarak bu gururun bir parçasıyım” dedi.

Kentsel dönüşümün gündemlerinde olduğunun altını çizen Arısoy, son olarak şu açıklamalarda bulundu; “2019 yılında geldiğimiz andan beri bir kentsel dönüşüm çalışması var. Bütün ilçelerde olduğu gibi riskli binaların yenilenmesi hep gündemimizde oldu. İstanbul’un deprem kuşağında olduğunu biliyoruz. Bu yapıların dönüşme zorunluluğu var. Biz TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz projeler var. Binaların dönüşümü için bina sakinlerinin üçte ikisinin onay vermesi gerekiyor. Bu uzlaşmayanlarla ilgili kanun belediyeye yetki veriyor ve onay vermeyenler için hissesini satışa çıkarma gibi yetkisi oluyor. Bizde işlemlere başlayabilmek için üçte ikisinin onay vermesini bekliyoruz”