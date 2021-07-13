TOPRAKTAN GELENİ TOPRAĞA DÖNDÜRÜYOR TOPRAĞIMIZI ONARIYORUZ

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ve Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen “Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetim Projesi”, pazar yerlerinde ortaya çıkan sebze meyveden oluşan biyobozunur gıda atığının komposta dönüştürülüp kullanılmasıyla toprağın iyileştirilmesini, çiftçiye destek olmayı ve sağlıklı gıda üretimine katkı sağlamayı içeren rejeneratif (onarıcı) tarım projesidir. Türkiye geneline yayılması hedeflenen projenin uygulama aşamasının değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin ölçümlü sonuçlarla kanıtlanması için pilot uygulama Diyarbakır-Kayapınar Belediyesi sınırlarındaki pazaryerlerinde gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 2 aylık sürede, günde ortalama 3 ton ile toplamda 139 tonluk gıda, kompost üretimi için toplanmıştır. Proje kapsamında eylül ayına kadar 300 tona yakın atık gıdanın toplanması ve buna paralel 100 tona yakın kompostun 3 aylık süreçte çiftçiye ücretsiz dağıtılması planlanmaktadır.

TOPRAKTA KOMPOST KULLANIMI NEDEN ÖNEMLİ

Kompost kullanımının toprağa nem sağlaması ve oluşturduğu gözenekler ile toprağa hava aldırması, toprağın bitkiye besin sağlayan yararlı bakteri ve mantarlardan oluşan mikroorganisma miktarında artış ile toprağın onarılmasını, su tutma kapasitesinin ve veriminin artmasını sağlamaktadır. Kompost kullanımı ile topraktaki organik madde miktarı %1 artığında toprak, dönüm başına 60 ton su tutabilme kapasitesine sahip olur. Çiftçiye ücretsiz dağıtılacak kompost toprağın iyileştirilmesinde ve su kaynaklarının yaklaşık %75'nin kullanıldığı tarım alanındaki tüketimde tasarruf sağlanmasında etkili olacaktır.

GIDAYA SAHİP ÇIKIYORUZ

Pazar yerinden kompost üretimi için gıda atıklarının toplanması esnasında bir kısım ürünlerin; kullanılabilir nitelikte olduğu gözlemlendi. Kayapınar Belediyesi tarafından kurulan Aşevi sayesinde toplanan kullanılabilir durumdaki gıdalar, gıda mühendisi denetminde “Konserve ve Paketli Ürünler” ve “Sıcak Yemek Üretimi” olarak 2 aşamalı bir üretimde kullanılmaya başlandı. Pilot proje içerisinde yaklaşık 30 günlük çalışma sonucunda toplamda 6 tona yakın kullanılabilir sebze meyve ayrıştırılmıştır. Bu gıdalar aşevi çalışanları aracılığıyla domates sosu, turşu, türlü, reçel gibi toplamda 3 tonluk farklı ölçülerde 2568 adet konserve ve paketli ürüne dönüştürüldü. Elde edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gıda Bankası’na aktarılırken, kalan miktarın üretimine devam ediliyor. Ek olarak pişirme aşamasında ortaya çıkan artıklar yeniden kompost üretimi için gönderilmektedir.

Proje hakkında görüşlerini dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, “Gıda israfı, üzerinde durmamız gereken en temel konuların başında geliyor. Sıfır Atık Projesi sayesinde gıda israfıyla da yüzleşmekte ve mücadele etmekteyiz. Bunun yanı sıra sağlıklı gıdanın sürdürülebilirliğini sağlamak, su kaynaklarımızı elverişli kullanmak ve tarımı yeniden sürdürülebilir bir üretim modeli haline dönüştürmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu konuların hepsine etki eden Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi’nin, kompost üretimi, aşevi ve Türkiye’de bir ilk olan Kooperatif modeliyle sürdürülebilir kriterlere sahip olması çok kıymetli. Kooperatifimiz bu projeyle bir ekosistem kurarak yönetecek, toprağı onarıcı kompost temininin yanı sıra istihdam sağlayacak, gıda israfını önleyecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaşarak sosyal fayda sağlayacaktır. TBMM Dilekçe Komisyonu tarafından da incelenen projemizin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını arzu ediyoruz” dedi.

KENDİ KENDİNE YETEN BİR EKOSİSTEM OLUŞTURDUK

Sosyal belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Kayapınar Kaymakamı ve Kayapınar Belediye Başkan V. Ünal Koç, Nisan ayından bu yana yürüttükleri Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile toprağa, tarıma ve topluma yarattıkları faydadan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Koç, “Proje sağladığı fayda kadar Kompost Serim Alanı, Aşevi, Gıda Bankası ve Topraktan Toprağa Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile kendine yetebilen bir ekosistem haline geldi. Geliştirilmesiyle beraber örnek bir model olmasını arzu ettiğimiz projenin çıkış noktası olan pazar yerlerinde atıkların toplanması konusunda, pazarcı esnafımızın sağladığı destek bizler için ayrıca büyük öneme sahip. Projemiz ile israfın azaltılmasını, organik atıkların geri dönüşümünün sağlanmasını, kadın istihdamının artırılmasını, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve paketli gıda temini, tarımsal verimin artırılmasını ve çiftçilerimizin desteklenmesini amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

KOMPOST İLE TOPRAĞIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ VE VERİMİN ARTMASINI SAĞLAYACAĞIZ

2017 yılında, 2 ton Sorgül Buğdayı ile susuz tarım yapmak için yola çıktıklarını söyleyen Topraktan Tabağa Tarımsal Kooperatif kurucularından Şef ve Sosyal Girişimci Ebru Baybara Demir, bu süreçte toprak ve tarımla ilgili yeni kazanımlar elde ettiğini belirtti. Demir, “Sağlıklı gıda, yerel çeşitlerin çoğaltılması ve kuraklıkla mücadele kapsamında Sorgül Buğdayı projemizde rekoltede 300 tona ulaşsak da kuraklığın etkilerinin her geçen gün arttığına şahit oluyoruz. 2021 yılında bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçi rekoltede neredeyse yüzde 80’e ulaşan düşüş yaşadı. Bu da su kaynaklarının daha verilmli kullanılması ve toprak veriminin arttırılması için bir arayışa yönlendirdi. Daha önceki yıllarda pazar atıklarının miktarı ve komposta dönüştürülmesi konusunda araştırmalar gerçekleştirmiştik. Deneyimler sonucunda hazırlanan Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi doğa ile aramızdaki dengeyi yeniden kurmamızı sağlayacak. Pazar yerinden toplanan meyve sebzeden çürüme yöntemiyle oluşturulan kompostun toprakta kullanımı, toprağın besin döngüsüne destek olan organik madde miktarını sağlayacak. Kompost ile toprağın bitkiyi beslemesini sağlayan mikroorganismayı zenginleştirmiş olacağız. Böylece topağın verimini ve su tutma kapasitesini artıracağız. Nisan ayında Kayapınar ilçesinde pilot çalışmasına başladığımız projede kompost üretimini sahada ölçümleyerek değerlendirme fırsatı bulduk. Kayapınar Belediyesi’nin organizasyonu ile pazarlara giren meyve ve sebze oranlarını ve akşam pazarda bırakılan ürünleri karşılaştırdık. Her gün 10 ton sebze ve meyvenin girdiği pazarlarda, günde 3 ton artık kaldığını ve bunların yüzde 10’unun ise kullanılabilir olduğunu gördük. Bir pazardan günde 3 ton atık topladığımızda bu bize 1 ton atık kompost olarak geri dönüyor. Şu anda Diyarbakır'da günlük olarak kurulan 8 pazar var. Günlük yaklaşık 30 ton atıktan bahsediyoruz. Su kaynaklarının korunması, tarımda sulamanın azaltılması, verimin artırılması ve en önemlisi toprağın yapısının tekrar geri döndürülmesine ilişkin önemli olan bu projeyi Türkiye nüfusunun 1/3’ünü temsil eden İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan 900’ün üzerinde pazarda gerçekleştirdiğimiz takdirde günlük 3 ton organik atık miktarı 2 bin 700 tona ulaşacak. Bu yüzden hedefimiz projemizin diğer illerde de yaygınlaştırılması. Projemiz aynı zamanda Türkiye’de bir ilke imza atarak yeni bir kooperatif modelini “Sosyal Kooperatif” anlayışını ortaya çıkardı. Dünyada İspnaya ve İtalya’da ilk örnekleri bulunan bu kooperatif modeli ile toplumsal fayda yaratmak temel amaç olarak görülüyor. Projenin sürdürülebilirlilği için kurulan Topraktan Toprağa Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile mal ve hizmet üretim faaliyetleri için istihdam yaratırken, elde edilen karı ortaklarına dağıtmak yerine faaliyetlerimizin iyileştirilmesinde kullanarak fayda yaratmaya devam edeceğiz” dedi.