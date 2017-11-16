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TRT World'ün Cerablus belgeseline ödül

TRT World, Cerablus'ta DEAŞ'ın yaptığı baskı, katliam ve işkencelerin ele alındığı belgesel serisi "Off the Grid" ile BroadcastPro Ortadoğu Ödülleri töreninde "En İyi Yapım" ödülünü kazandı.

TRT World'ün Cerablus belgeseline ödül

ANKARA (AA) - TRT World'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun yıllar zor şartlar altında yaşamış Cerablus halkının yaşadığı acılar, kendi ağızlarından dinlenerek "Küllerinden doğan şehir: Cerablus" isimli belgesele dönüştürüldü.
Dubai'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen BroadcastPro Ortadoğu Ödülleri töreninde "En İyi Yapım" ödülünü TRT World adına Off the Grid programının yönetmeni Alexandra Pauliat aldı.
Elde edilen bu başarıya ilişkin TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, dünya genelindeki zorlu yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışan insanların hikayelerine odaklandıklarını belirterek "TRT World olarak, insanları yaptığımız haberlerin merkezine koyarak sessizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. BroadcastPro Orta Doğu'ya 'Off the Grid: Küllerinden Doğan Cerablus' belgeselimizi ödüllendirdiği ve Suriyelilerin sonu gelmeyen acılarını medya uzmanlarının dikkatine bir kez daha sunduğu için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Alexandra Pauliat, yapımcılığını üstlendiği belgeselle zorlu insan hikayelerini anlatmaya çalıştıklarına işaret ederek "Bu ödülü almaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önemlisi son birkaç yıldır büyük sıkıntılar yaşayan Suriye halkının sesi olmaktan dolayı da oldukça mutluyuz." açıklamasını yaptı.
"Küllerinden doğan Cerablus"
DEAŞ hapishanesinde yaşadığı korku dolu günleri, TRT World belgeselinde anlatan Fawaz al Jasim, "Beni ellerimden tavana asıp bayılana kadar dövdüler. Bana yapılan işkenceler üç ay boyunca bu şekilde devam etti. İnsanlar evlerinden kovuldu ve sokaklardan kanlar akıyordu." ifadelerini kullandı.
Suriye rejiminin bombardımanından kaçarak Cerablus'a yerleşen İmam Alhaj ise belgesel de "Umarım bizim çocuklarımız eğitimlerini tamamlayabilirler, çocukluklarının ve hayatlarının tadına varabilirler. Bizim hayatımızdan daha iyi bir hayatları olur." temennisini dile getirdi.
BroadcastPro Ortadoğu Ödülleri
BroadcastPro Ortadoğu Ödülleri, üretimden post prodüksiyona, geleneksel yayına ve yeni medya platformlarına kadar çeşitli alanlarda mükemmeli ödüllendirmek adına geniş bir kategoride veriliyor.
7'ncisi yapılan ve geleneksel hale gelen bu prestij ödüllerin sahipleri, alanlarında bilinen uzman jüri üyeleri tarafından belirleniyor.
Muhabir: Zehra Aydın

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TRT WORLDKültürCerablus
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