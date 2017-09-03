Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape bağlama ustası martin bernhart Bayramlaşma töreni
Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Rekor destek verildi
Rekor destek verildi
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor

Trump'dan Kuzey Kore açıklaması

- ABD Başkanı Trump: - "(Kuzey Kore'nin) Sözleri ve hareketleri ABD için düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor" - "Güney Kore, onlara söylediğim gibi, Kuzey Kore'yi yatıştırma görüşmelerinin bir işe yaramayacağı sonucuna varıyor, onlar tek bir şeyden anlar"

Trump'dan Kuzey Kore açıklaması

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin yeni nükleer denemesine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, büyük bir nükleer deneme yapmıştır. Sözleri ve hareketleri ABD için düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore'yi "haydut bir devlet" olarak tanımlayan Trump, bu ülkenin kendisine yardım etmeye çalışan ama çok da başarılı olamayan Çin için büyük bir "tehlike ve utanç" olduğunu kaydetti.
Trump, "Güney Kore, onlara söylediğim gibi, Kuzey Kore'yi yatıştırma görüşmelerinin bir işe yaramayacağı sonucuna varıyor, onlar tek bir şeyden anlar!" yorumunda bulundu.
Kuzey Kore yetkilileri, yeni geliştirdikleri kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini kaydetmişti. Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde, denemenin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TwitterABD Başkanı Donald Trump
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5