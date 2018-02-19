TSKB'ye kadın ödülü

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen Bağımsız Kadın Direktörler Projesi (BKD), ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksi’ni ve ‘Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu’ ödüllerini açıkladı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), yönetim kurulunda kadın üye oranı için belirlediği hedefler ve politikalar konusundaki yaklaşımıyla ‘2017 Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu" özel ödülünü almaya hak kazandı. 15 Şubat 2018’de Zorlu PSM’de gerçekleştirilen ödül töreninde TSKB Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Hansu Uçar’a ödülü SPK Başkan Yardımcısı Bora Oruç takdim etti.



Ödül töreninde konuşan TSKB Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Hansu Uçar; “Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, kuruluş misyonunda ve adında yer alan kalkınma konusunda ülkemizde önemli inisiyatifler alıyor. Kadın istihdamı da ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkımasının ana unsurlarından birini oluşturuyor. Bu konudaki farkındalığın öncelikle hissedarlar tarafından sahiplenilmesini daha süratli ve kalıcı sonuçlar alınması açısından önemli buluyorum. Diğer yandan, Yönetim Kurullarında çeşitlilik dediğimizde, konuyu sadece kadın-erkek olarak düşünemeyiz. Farklı deneyimler, farklı disiplinler, farklı bakış açıları Yönetim Kurullarına değer katar. Kadın ve erkek üyelerin varlığının bu farklılıkların harmanlanmasında çok daha verimli sonuçlar üreteceğine inanıyorum” dedi.



Konuşmasında TSKB’nin kadın dostu bir banka olduğunun da altını çizen Uçar sözlerine şöyle devam etti; “TSKB, uzun yıllardır fırsat eşitliğini konusunda sorumluluk alan bir banka. Çalışanlarımızın %55’i kadın. Üst yönetimde kadın oranımız %50’ye yakın. Tabii ki önemli olan, bu güzel rasyoların devamı ve sürekliliği. Bu değerli ödülü tüm menfaat sahiplerini de içerecek şekilde, TSKB ailesi adına almaktan dolayı onur duyuyorum. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ve Bağımsız Kadın Direktörler Projesi’ne de konu hakkında yaptıkları aydınlatıcı çalışmalar nedeniyle ayrıca teşekkür etmek isterim.”