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Tüm engelleri kaldırıyor

Türk Telekom, ‘Telefon Kütüphanesi’ uygulaması ile ‘Engelliler Haftası’nda da görme engellilere ses olmaya devam ediyor. Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Arda Türkmen, Ayşe Tolga, Jülide Ateş, Nazlı Çelik ve Arzum Onan gibi ünlü isimlerin de gönüllü olduğu, projeyle Türk Telekom, 50’den fazla kategoride 2 bine yakın kitaba sesli erişim sağlıyor.

Tüm engelleri kaldırıyor

Türk Telekom’un Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliği ile hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması; 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda da görme engellilerin binlerce kitaba, dünyaca ünlü betimlemeli tablolara ve ders kitaplarına ücretsiz ulaşmasını sağlıyor. Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Arda Türkmen, Ayşe Tolga, Jülide Ateş, Nazlı Çelik, Arzum Onan gibi isimlerin tablo betimleyerek ve kendi kitaplarını seslendirerek katkıda bulunduğu kütüphanede 50’den fazla kategoride 2 bine yakın kitap yer alıyor.

Gönüllüleri daha fazla kitap seslendirmeye davet ediyor

Telefon Kütüphanesi’ndeki içeriğin zenginleşmesine ve görme engelli vatandaşların daha fazla içeriğe ulaşmasına katkı sağlamak isteyen gönüllüler, daha önce Şermin Yaşar, Ceyda Düvenci gibi isimlerin de kendi kitaplarını seslendirdikleri ‘Kitaplara Ses’ uygulaması aracılığıyla kolayca kitap seslendirebiliyor. Bugüne kadar toplam 45 bin 427 kez indirilen, üzerinden 8 bin 55 adet kayıt gönderilen uygulamada iletilen içerik yaklaşık 410 bin sayfaya ulaştı.28 bin 400 gönüllüsü bulunan uygulama, koronavisürü nedeniyle evde bulunan tüm gönüllüleri Engelliler Haftası’nda daha fazla kitap seslendirmeye davet ediyor.

Nasıl Kitap Seslendirilir?

Gönüllü olarak kitap okumak isteyenler, ‘Kitaplara Ses’ uygulamasını akıllı cihazlarına indirdikten sonra, GETEM ile bağlantıya geçerek okumak istedikleri kitabı belirliyor ve uygulama üzerinden seslendirdikleri kitabı yine uygulama üzerinden bir tuşa basarak GETEM’e gönderiyor.

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Türk TelekomTelefon KütüphanesiNazlı çelikGörme Engelliler Teknoloji Ve Eğitim LaboratuvarıGETEM
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