Turizmde yeni fikirleri ortaya çıkarmak için çalışma başlatıldı

Turizmin içinde bulunduğu süreci aşması, gelecek için yeni fikirler, alternatif turizm ürünleri geliştirmek üzere, Platform Kurucu Başkanlığı Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) Başkanı Celal Toprak, Platform Genel Koordinatörlüğü Turizm Uzmanı Nilüfer Yücedağ tarafından yapılan, Turizm Araştırma- Geliştirme Platformu'nun (TU-AR) kuruluş çalışması başlatıldı.

Turizm uzmanları, turizm acenteleri, tur operatörleri, otel işletmecileri, turist rehberleri, turizm danışmanları, turizm eğitimcileri, turizm fakültesi, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, turizmle ilgili kişi, kurum, kuruluş, STK'lar ve tüm turizm dostlarının üye olabileceği, yenilikçi fikirler üretmek ve alternatif turizm ürünleri geliştirmek üzere, kurumsal olarak YAPDER tarafından desteklenecek. Ayrıca Tu-Ar Turizm Araştırma-Geliştirme Platformu bireysel ve kurumsal olarak herkesin katılımına açık olacak.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER), Güvenilir Ürün Platformu (GÜP), Yenilebilir Enerjiyi Destekleme Platformu, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) olmak üzere Tu-Ar Platformuna Türkiye'den ve yurtdışından bir çok kişi ve kuruluş tarafından destek veriiyor. Eylül ayında Sapanca'da Tu-Ar Platformu tarafından "Turizmde Yeni Fikirler Yeni Arayışlar" temalı toplantı düzenlenmesi hedefleniyor. Hibrit Toplantı yapılacak olup, yüzyüze ve sanal olarak katılım imkânı bulunmaktadır. Toplantı youtube hesabından da canlı yayınlanacaktır.

Tu-Ar’a destek veren tüm turizm dostları kişi ve kuruluşlar toplantıya beklenmektedir.

TU-AR KURULUŞ TÜZÜĞÜ

1. Konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşları şemsiyesi altında toplamayı hedefler.

2. Turizmin içinde bulunduğu süreci aşması ve gelecek için yeni yollar, yeni fikirler, alternatif turizm ürünleri geliştirir.

3. Özellikle üniversitelerin ilgili bölümleri ile fikir alışverişinde bulunur, çalışmalar yapar. Geliştirilen fikirleri sektör ve kamuoyu ile paylaşır.

4. Platform her dönemde ucu açık faaliyet yürütür. Her dönemde platforma girmek ve ayrılmak mümkündür.

5. Bu platform Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (Yapder) tarafından desteklenir ve kurumsal sekreteryası bu kurum tarafından yürütülür.

6. Bireysel katılım mümkün olduğu kadar kurumsal olarak da katılım sağlanabilir.

7. Platform gönüllülük esası ile çalışır. Çalışma sırasında ortaya çıkacak giderler ve bütçe bağış ya da sponsorluk gelirleri ile karşılanır.

8 . TU-AR Platformu Genel Koordinatörlüğünü Turizm Uzmanı Nilüfer Yücedağ yürütecek.

PLATFORM ÜYELERİ:

* Barış Türer

* Berna Dönmezer O’Donovan

* Celal Toprak

* Cem Polatoğlu

* Çetin Ünsalan

* Demet Kalendergil

* Elif Aşlamacı Attepe

* Ersen Yelkenkaya

* Fahir Abacı

* Fatmanur Önar

* Hüseyin Baraner

* İlkay Şahbaz

* İnanç Kapucuoğlu

* Koraltan Saygın

* Dr. Kürşat Bal

* Prof. Dr. Murat Doğdubay

* Doç. Dr. Nur Ündey

* Nilüfer Yücedağ

* Nurten Sırma

* Ömer Faruk Çelebi

* Ragıp Bekfilaviloğlu

* Recep Peker

* Dr. Öğretim Üyesi Selda Ene

* Sibel Palacıoğlu

* Sim Aslanoğlu

* Süheyl Muskara

* Talip Bayram

* Yüksel Türemez

* Tu-Ar Bilim Kurulu