Turizme AR-GE desteği istedi

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Turizm Araştırma Geliştirme Platformu’nun (TU-AR) turizm sektörü ile ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Turizm Araştırma ve Geliştirme Platformu’nun (TU-AR) ve ÇEVDODER gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün destek verdiği “Turizmde Yeni Arayışlar Zirvesi” – 2 / İnovatif Adımlar, Kadın Girişimciliği ve Markalaşma” zirvesi Gayrettepe’deki Dedeman İstanbul Hotel’de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü yaptığı açılış konuşmasında “Turizmde Yeni Arayışlar Zirvesi” kapsamında düzenlenen oturumların tüm paydaşlar için hayırlı sonuçlar doğurmasını, derin bakış açıları ve yeni ufuklar kazandırmasını temenni ettiğini söyledi. Özlü, şunları söyledi: “Turizm benimde üzerinde hassasiyetle durduğum ve önemsediğim bir konu. Düzce’nin bir sıçrama yapmasını turizm gelirlerini büyütmesini turizm eliyle istihdamının artmasını özellikle sahip olduğu potansiyelin tam olarak harekete geçmesini çok istiyorum. Bunun için ekip arkadaşlarımla birlikte projeler üretmeye çalışıyorum. Bizim şelalelerimiz denizimiz, ormanlarımız var. Fındığımız aromatik bitkilerimiz var. Ankara ve İstanbul’un tam ortasında bulunan muhteşem bir lokasyona sahibiz. Dört mevsimi yaşayan bir kentimiz var. Roma medeniyetinin en önemli eserlerinden biri olan iki bin yıllık Konuralp antik kentimiz var. Bu antik kentimize büyük önem veriyoruz. Kazılar hızla devam ediyor. Bu önemli eseri gelecek sene Türk turizminin hizmetine sunmuş olacağız. Geçen ay TÜRSAB ile birlikte önemli bir projenin startını verdik. Düzce’de bulunan Koruköy Tabiat Parkı’ndaki 32 hektarlık alanı sürdürülebilir turizme kazandırıyoruz. Bu parkta günübirlik mesire, kamp ve yürüyüş alanları ve çeşitli aktivite merkezleriyle Düzce’nin turizm potansiyelinin gelişeceğine yürekten inanıyoruz. Yine geçen ay attığımız imzalarla Düzce’nin ilk beş yıldızlı otelini inşa etmek için yola çıktık. 300 milyon TL’lik bir yatırımla şehrimizin ilk beş yıldızlı otelini inşaatına başlıyoruz. 2024 yılında hizmete girecek otel şehrimizin ve bölgenin turizmine katkı sağlayacak.”

“Turizmde inovasyon tüm politikaların önünde olmalı”

Türkiye için turizm oldukça önemli ve hayati bir sektör olduğunu dile getiren Başkan Özlü, “Turizmin sadece bizim için değil tüm ülkeler içinde önemli olduğunu pandemi döneminde gördük. Şimdi ise içinden geçmekte olduğumuz ekonomik koşullarda bu yıl gelecek turizmden elde edilecek gelirin ülkemize ciddi katkılar sunmasını ekonomimize nefes aldırmasını bekliyoruz. Zirvede gerçekleşecek oturumlarda ülkemiz turizminin aldığı mesafe, eksilerimiz artılarımız avantajlarımız ve geleceğe ilişkin neler yapılması gerektiği gibi önemli konulara çok değerli uzmanlar değinecekler. Ben bu çerçevede özellikle turizmde inovasyon konusunu çok önemsediğimi paylaşmak isterim. Bilim sanayi ve teknoloji bakanlığım döneminde birbirini besleyen bilim, sanayi ve teknoloji politikalarının gelip dayandığı Ar-Ge, inovasyon ve tasarım olduğunu yaşayarak tecrübe ederek gördüm. Bu düğümü çözmemiz gerekiyor. Ar- Ge inovasyonun tüm politikalarımızın başına koymak zorundayız. Çünkü yaşadığımız çağda yeniliğin ve teknolojinin sonu yok. Bu sanayi de tarımda eğitimde de böyle. Artık sizinde dediğiniz gibi turizmde de böyle. Türk turizmin tüm basamakları, tüm kurumları ve insan kaynağı ile birlikte turizmde inovasyonun gerekliliğine inanması bu yönde adım atması gerektiğini düşünüyorum. Rekabet etmek ve sürdürülebilir kazanımlar için tüm politikalarımızın merkezine koymak zorundayız. 90’lı yıllardan ve bugünde turizmin tanıtımını yaparken bazı hatalar yapıldığını düşünüyorum. Ülkemizi sadece deniz, kum ve güneş üçlemesiyle tanıttık. Hatta bunlara yabancılar için ucuzluğu da dahil ettik. Türkiye son yıllarda bu kısır anlayışı terk etmeye başladı. Geniş bir yelpazede ülkemizi tanıtıyoruz. Tüm kentler turizm yarışına girmeye başladılar. Düzce’de mutfak Sanatları Merkezi’ni hayata geçirerek herkesin merakına sunduk. Aynı zamanda isteyen herkese uygulama eğitimleri de veriyoruz. Endüstri 5.0’ın tartışıldığı son yıllarda artık turizmde inovasyonunda tüm platformlarda konuşulmasının zamanının geldiğini düşünüyorum. Turizm alanındaki iş gücünü de mevsimlikten çıkartıp çok daha eğitimli teknoloji kullanabilen vizyonla donatmalıyız. Aynı zamanda girişimcilere de destekler vermeliyiz. Turizm sektörünün paydaşlarının turizm inovasyon merkezleri kurmaları için destek verelim” dedi. Özlü, konuşmasının sonunda bir sonraki zirveye ev sahipliği yapmaktan da mutluluk duyacağımızı belirtti.