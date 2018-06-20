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Turizmin başkentinin simgeleri pasaportlarda

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu, ikinci nesil pasaportlarda Antalya'daki Yivli Minare ve Alanya Kalesi'nin görseli de yer aldı

Turizmin başkentinin simgeleri pasaportlarda

ANTALYA (AA) - Turizmin başkenti Antalya'nın simgesi Yivli Minare ve Alanya Kalesi'nin görseli, ikinci nesil pasaportlarda kullanılmaya başlandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışmaları ve girişimleri sonucu, ikinci nesil pasaportlarda yer alan toplam 20 görselden ikisi Antalya'dan seçildi.
Her yıl milyonlarca turistin geldiği, Türk turizminin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'nın simgelerinden Yivli Minare ve Alanya Kalesi'nin görselleri de yeni nesil pasaportlarda yer aldı.
Tasarımı için üzerinde uzun süredir çalışılan ve 2 Nisan'da dağıtımına başlanan ikinci nesil pasaportlarla Antalya'nın tanıtımına da katkı sunulması hedefleniyor.
Pasaport sahibi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Yivli Minare ve Alanya Kalesi'ne aşina olması amaçlanıyor.

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Yivli MinarePasaportDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAlanya Kalesi
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