Turizmle birlikte mutfak da patladı

Bu süreçte yoğun göç alan başta Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Alaçatı, Urla olmak üzere Akdeniz ve Ege kıyılarının yükselişe geçtiğini söyleyen Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, “Hem göçlerin yaşanması hem de yazlık alınan konutların 12 ay kullanılması mutfak mobilya pazarındaki satışları yüzde 30 artırdı. Her yıl yüzde 15 büyüyen mutfak mobilya pazarı pandemi ile birlikte bu rakamı yüzde 25’e çıkardı” dedi.

Türkiye’de artan konut ihtiyacı ve pandemi ile birlikte özellikle mobilya sektöründe önemli bir yer tutan mutfak mobilya pazarını olumlu yönde etkiledi.

Pandemiyle birlikte büyük şehirlerde yaşayan kesimin sahil bölgelerine yerleşmesiyle neredeyse tüm sektörlerin talep gördüğünü söyleyen Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, “Göçlerin etkisiyle Bodrum ve çevresindeki artan gayrimenkul satışları, yazlıkların 12 ay yaşanabilmesi için tadilata girmesi sektörün büyümesini etkileyen en önemli nedenlerden. İnsanların mutfakta uzun süre vakit geçirmeleri mutfağı yaşam alanı olarak görmesini sağladı. Bu süreçte doğala ve sağlıklı materyallerden yapılan ürünler tercih edilmeye başlandı. Her yıl yüzde 15 büyüyen mutfak mobilya pazarı bu süreçte büyüme oranını yüzde 25’e çıkardı. Aynı zamanda sektörle ilgilenen firma sayısında da artış yaşandı” dedi.