TÜRK ARICILARI KALİTELERİNİ LIHA ÖDÜLLERİYLE KANITLADI

Her yıl dünya çapında pek çok ülkeden yüzlerce firmanın ürünleriyle katıldığı Londra Bal Ödülleri 2022’ye (London International Honey Awards-LIHA), Türk arıcıları aldıkları ödüller ile damgasını vurdu. Dünyanın ilk ‘Termo Kovan’ üreticisi olan ve en modern ekipmanları arıcılarla buluşturan Apimaye’nin desteği ile yarışmaya katılan Türk bal üreticileri, pek çok laboratuvar testi ve kriterden tam puan alarak kalitelerini uluslararası alanda kanıtlama fırsatı buldu. Türk bal firmalarının başvuruda bulunduğu her ürünle LIHA’dan ödülle dönmesi, Türk bal sektörünün uluslararası arenadaki imajını güçlendirirken, Türkiye için de önemli bir gurur kaynağı oldu. APİMAYE’NİN DESTEKLERİ İLE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU Türk bal firmalarının dünya çapında tanıtımına destek olmayı amaçlayan Apimaye’nin katkıları ile yarışmanın aylar öncesinden başlayan katılım sürecine dahil olan Türk bal üreticileri, Kalite ve Dizayn kategorilerinde yabancı rakipleriyle yarışarak Londra Bal Ödülleri’nde çeşitli ödülleri almaya hak kazandılar. Londra Bal Ödülleri için düzenlenen yarışmada Türk firmalarının ürünleri, yarışmaya katılan diğer üreticiler gibi, ilk olarak laboratuvar testlerine tabi tutuldu. Bu testlerden başarı ile geçen ürünler, daha sonra aralarında İtalya Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Konseyi (CREA) üyelerinin de yer aldığı jüri tarafından kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirildi. Buna göre Apimaye’nin desteğiyle yarışmaya katılan Bedlis Balı, Binbal, Çapakçur Bal, Soners Honey, Yörükçayır Polifloral, Yörükçayır Monofloral, kendi ürettiği bal ile Niğmet Çavuşoğlu ve Beecity firması iki farklı numuneyle ödül almaya hak kazandı. Katılımcılara ödülleri, 47. Apimondia Kongresi’nde 26 Ağustos tarihinde Apimaye standında düzenlenen ve LIHA Genel Müdürü George Kouvelis ile Jüri Üyesi Paula Carnell’in katılımları ile gerçekleşen törende takdim edildi. “ÖDÜL ALMAK FİRMALARA PEK ÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR” Londra Bal Ödülleri 2022’de yüzlerce katılımcı arasından ballarının kalitesiyle ön plana çıkan Türk bal üreticilerini tebrik eden Apimaye Kurucusu ve Onursal Başkanı Muzaffer Yıldırım, yarışmada kazanılan ödüllerin firmalara pek çok katkısının olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Londra Bal Ödülleri’nde yarışmaya katılan ballar titiz bir değerlendirme sürecinden geçerek ödüllendiriliyor. Bu nedenle Londra Bal Ödülleri’ne uluslararası bal camiasındaki güven oldukça fazla. Yüzlerce katılımcı arasından test ve kategorileri geçerek ödül almaya hak kazanmak, Türk üreticiler için yurtdışında önemli avantajlar sağlıyor. Bu yarışmada alınan ödülden sonra firmalar, ambalajlarına ekledikleri etiket ile raflarda ön sıraya çıkabiliyor. Öte yandan prestijli bir ödül alması ve kalitesinin ispatlanmış olması, firmaların global pazarda tanınırlığını desteklerken, iş geliştirme fırsatı yaratmasında da etkili oluyor.” “TÜRK ARICILARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ” Apimaye’nin Türk arıcılarının dünya çapında marka olmuş ve kabul görmüş yarışmalarda adını duyurmasını sağlamayı amaçladığını söyleyen Muzaffer Yıldırım, “Biz Apimaye olarak büyümemizi sürdürürken, aynı zamanda kaliteli bal üreten Türk firmalarını uluslararası alanda tanıtmak ve Türk bal sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bundan sonra düzenlenecek yarışmalarda da Türk arıcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Başarı ile ürettikleri balların kalitesini ve farkını tüm dünyaya tanıtmak isteyen Türk bal firmalarının yanında olacağız” mesajını verdi.