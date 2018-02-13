Türk bankacılık sektörü dijitalde dünyaya örnek gösteriliyor

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Türkiye'de bankacılık sektörünün özellikle dijitalleşme bakımından gelişmiş pazar sayılabilecek pek çok ülkenin ötesinde olduğunu belirterek, "Sektör, teknolojik altyapıya büyük önem veriyor, ciddi yatırım yapıyor ve dijital bankacılık alanında dünyada örnek gösterilen pek çok yeniliğe imza atıyor." dedi.

Yakup Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sektörlerin iş yapış şekillerini ve piyasadaki oyuncuları değiştirdiğini, bu hızlı dönüşümün dijital bankacılık stratejilerinde de bir transformasyon yaratarak pazara ve kullanıcılara farklı hizmetlerin sunulmasını sağladığını dile getirdi.

Özellikle mobilin yükselişiyle daha da dijitalleşen dünyada müşterilerin hayat tarzları ve kullanım alışkanlıklarının da farklılaştığına değinen Doğan, kullanıcıların mobil ya da giyilebilir teknolojiler gibi gündelik hayatta kullanım sıklığı hızla artan yeni kanallardan da ürün ve hizmetlere ulaşmayı talep ettiğini anlattı.

Doğan, yeni teknolojilerin yarattığı yeni mecralara uygun, aynı zamanda müşterilerin ihtiyacını karşılayacak, hayatını kolaylaştıracak, onlara özel çözümler sağlayacak ürün ve hizmetler üretmenin kritik bir amaç haline geldiğine işaret etti.

Yakup Doğan, "Bu bağlamda, müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlamak isteyen kurumlar için finansal servis tasarımında dijitalin sağladığı deneyim ve kişiselleştirme olanaklarından faydalanmak vazgeçilmez bir unsura dönüşmüş durumda. Günümüzde 'yeterince iyi' olan değil, mükemmel deneyim sunan öne çıkıyor." diye konuştu.



- "Geleceğin bankacılık dünyasını inşa ediyoruz"



Türkiye'nin dijital bankası Yapı Kredi olarak ürettikleri her yeniliğin insan hayatına dokunan ve değer katan bir boyutta olmasını amaçladıklarını belirten Doğan, 2017 yılında da sundukları devrim niteliğindeki yeni ürün ve hizmetlerle geleceğin bankacılık dünyasını inşa etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Doğan, şöyle devam etti:

"Yapı Kredi Mobil'i, 'Bankanın Uzaktan Kumandası' olarak konumlandırarak, uygulama üzerinden fiziksel kanalların ve bankacılık ürünlerinin yönetilebildiği güçlü bir alt yapı kurduk. Bu kapsamda, Avrupa'da ilk kez gelişmiş göz tanıma sistemi teknolojisi ile mobil uygulamaya giriş sağlayan Göz-ID özelliğini hizmete sunduk. Yapı Kredi Mobil ile ATM'ye dokunmadan QR kodla anında para çekme ve yatırma, Müşteri İletişim Merkezi'ne direkt bağlanma, şube yoğunluk haritası görüntüleme ve şubeden sıra alma gibi özellikleri hayata geçirdik.

Panik Yok Butonu ile, müşterilerimizin kartı çalındığında ya da kaybolduğunda hızlı ve kolayca kartlarını kullanıma kapatabilecekleri eşsiz bir deneyim yarattık. Türkiye'de ilk kez, Bankacı Klavye ile akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamaları ekranından hiçbir farklı ekrana ve uygulamaya girmeden hızlı para gönderilebilmesini sağladık. Yapı Kredi Mobil'i bir ödeme aracı haline getirerek NFC özelliği olan Android telefonların temassız olarak ödeme işlemini tamamlayabilmesine olanak tanıdık."



- "Fintech şirketlerini iş birliği fırsatı olarak görüyoruz"



Yakup Doğan, bununla birlikte, tüm dünya finans sektöründe etkisini göstermeye başlayan fintech şirketlerini birer iş birliği fırsatı olarak gördüklerini dile getirdi.

Yapı Kredi olarak geleceğin bankacılığını tasarlama yolunda gençleri ve girişimcileri destekleyecek yatırımlara imza attıklarını ifade eden Doğan, bu kapsamda, yazılım geliştirmeyi öğrenmek ve öğrendikleri ile üretime katkıda bulunmak isteyen herkese açık ve ücretsiz bir program olan "Code.YapıKredi"yi hayata geçirdiklerini söyledi.

"Code.YapıKredi"nin kodlama eğitimleri, finansal rehberlik, kuluçka, hızlandırma ve yatırım aşamalarından oluşan geniş kapsamlı bir platform olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Bu platformla yazılımcılara finansal teknoloji uygulama programlama ara yüzleri (OpenBankingAPI) de sağlayarak, fintech ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Böylece, fikirlerini bir adım daha öteye taşımak isteyen girişimcilere yol gösterip, yenilikçi girişimlerinde onlara eşlik etmeyi istiyoruz. Program kapsamında son olarak 48 saatlik, rekor seviyede başvuru aldığımız bir Hackathon düzenledik. Yapı Kredi Hackathon ile yaratıcılığına güvenen, fintech alanına ilgi duyan herkesi kendi aralarında bir takım kurmaya ve yenilikçi bir proje oluşturmaya teşvik ettik. Sektörün en geniş uygulama programlama arayüzü setini katılımcıların kullanımına açtık ve bu sayede yarışmacıların projelerinde derinlemesine çözümler hayata geçirebilmelerini destekledik."



- "Dijital bankacılıkta 2017'de 30'un üzerinde ödüle layık görüldük"



Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, Türkiye'de bankacılık sektörünün özellikle dijitalleşme bakımından gelişmiş pazar sayılabilecek pek çok ülkenin ötesinde bir konumda bulunduğunu bildirdi.

Sektörün teknolojik alt yapıya büyük önem verdiğini, ciddi yatırım yaptığını ve dijital bankacılık alanında dünyada örnek gösterilen pek çok yeniliğe imza attığını vurgulayan Doğan, bugün gelinen noktada artık dijital bankacılık kanallarının Türkiye'de temel hizmet noktalarından birine dönüştüğünü kaydetti.

Doğan, Yapı Kredi olarak sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada da kendilerini kanıtladıklarını aktararak, Avrupa'da ilk olma özelliği taşıyan göz tarama teknolojilerini anlatmak üzere dünyanın en saygın fintech etkinliklerinden Finovate Europe 2017'ye davet edildiklerini hatırlattı.

Dijital bankacılığa kazandırdıkları devrim niteliğindeki uygulamalarla sadece 2017'de 30'un üzerinde ödüle layık görüldüklerini anlatan Doğan, "Bu ödüllerin 25'ini uluslararası prestijli kurumlardan kazandık. Saygın finans yayınlarından Global Finance tarafından bu yıl Avrupa'dan sonra 'Dünyanın En Yenilikçi Dijital Bankası' seçilmemiz, bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bizlere fazlasıyla motivasyon sağlıyor." dedi.



- "Güçlü bir dijitalleşme stratejisine sahibiz"



Tüm platformlarını ve altyapılarını dijital dönüşüme öncülük edecek şekilde yenilemiş bir banka olarak, son üç yılda "Türkiye'nin dijital bankası"nı tasarlamaya odaklandıklarını anlatan Doğan, şunları söyledi:

"Bu süreçte önde gelen danışmanlarla ve tasarım firmalarıyla çalışarak dijital stratejimizi oluşturduk. Üç sac ayağından oluşan stratejimizin merkezinde müşteri deneyimi, data ve analitik, altyapı ile süreçlerin dijitalleşmesi bulunuyor. Dijital alandaki yatırımlarımızı bu doğrultuda planlıyor, son teknoloji ve trendlere göre şekillendirerek hayata geçiriyoruz. Yapı Kredi olarak oldukça güçlü bir dijitalleşme stratejisine sahibiz. Teknolojik gelişmeleri dijital kanallara hızla adapte etmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnovatif yaklaşımımız ve sektördeki dijitalleşmeye öncülük etmenin verdiği sorumluluk bilinciyle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak teknolojileri sunmaya devam ediyoruz."



Doğan, Yapı Kredi'nin geçmişten gelen yenilikçi ruhunun bir parçası olarak, kurum içi girişimciliğin de kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Kurum kültürünün bu yönde gelişmesi ve çalışanlarımızın girişimcilik kaslarını güçlendirmeleri adına çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda İnsan Kaynakları departmanı da stratejik bir partnerimiz. Teknoloji yeteneklerimizin gelişmesi amacıyla Bilgi Teknoloji ekiplerimiz ve Ar-Ge çalışmaları yapan Yapı Kredi Teknoloji ile birlikte hareket ediyoruz. Tüm bu ekiplerin katkılarıyla kurum içi girişimcilik süreçlerini yeniden tasarlıyoruz. Bu çalışmada hedefimiz hem çalışan hem de müşteri deneyimini daha da yüksek bir noktaya taşımak, kurum kültürümüzü değişen şartlara daha hızlı adapte olmamızı sağlayacak şekilde geliştirmek." ifadelerini kullandı.