Türk dizileriBrezilya dizilerini tahtından etti

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını cevaplayan Özkan, Türk dizilerinin Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade ederek, Latin Amerika'nın ‘'Aşk-ı Memnu'' ile başlayan Türk dizi hayranlığının artık bir tutkuya dönüştüğünü, bu dizileri izlemeyen kimsenin kalmadığını söyledi.

Latin Amerika'da fenomenleşen Türk dizi macerasını anlatan Özkan, ''Aşk-ı Memnu' ile başlayan Türk dizi furyası ‘Fatma Gül’ün Suçu Ne?’, ‘Kara Para Aşk’, ‘Elif’', ‘Küçük Gelin’ ile davam etti. Şu an ‘Süleyman’ (‘Muhteşem Yüzyıl) dizisi reyting rekorları kırıyor. Özellikle Paraguay’da üç tane Türk dizisi gösteriliyor. Bu üç dizi de reyting sıralamasında ilk üçe giriyor. Yani güneyden kuzeye kıtanın her tarafında Türk dizisi izleniyor. Hatta bu dizileri izlemeyen kalmadı diyebiliriz.'' bilgisini paylaştı.

Özkan, Türkiye'de etik eleştirilere maruz kalan dizilerin ''ahlaklı'' olarak tanımlanmasının Latin Amerikan pembe dizileri ile karşılaştırılmasından kaynaklandığını da belirtti.

Kıta halkına, "Neden Türk dizilerini izlediklerini" sorduklarında, ''Çoluk-çocukla oturup izleyebiliyoruz'' yanıtını aldıklarını anlatan Özkan, ''Cinsel içerikli görüntüler yok, şiddet yok. Aşk var, duygusallık var. İnsani temalar. Hayatın içinden hikayeler. Toplumun geneline 'narko-trafik', 'polisiye' ve 'cinsel' içerikli klasik temalar artık eskisi gibi cazip gelmiyor. Bir önemli nokta ise şu; Latin Amerika da Türkiye gibi toplumsal bir değişim yaşıyor. Onlar da benzer hızlı bir modernleşme yaşıyorlar. Aile kavramı, kadın-erkek ilişkileri, aşk temaları onları çok etkiliyor. Kendilerinden çok şey buluyorlar. Belki de onlara cazip gelen şey bu.'' ifadelerini kullandı.

-Türk-Latin yapım şirketleri ortaklık için kolları sıvadı

Türk dizilerinin Latin Amerika'da fenomenleşmesinin Türk ve Latin Amerikalı yapım şirketlerini de harekete geçirdiğini söyleyen Özkan, bu şirketlerin ortak yapım için kolları sıvadıklarını vurguladı.

Halihazırda Brezilyalı bir yapımcı grubu ile bir Türk yapım şirketinin ortak dizi projesine imza attığını kaydeden Özkan, ''Bu ortak yapım dizi Brezilya'da yayınlandı ve bayağı da popüler oldu. Brezilya gibi birçok kıta ülkesi 'Her tür kolaylığı sağlayalım, Türkler gelsin dizi yapsın, dostluğumuz daha da pekişsin' diyorlar. Bu kıtada inanılmaz bir reklam Türkiye için.'' değerlendirmesinde bulundu.

Latin Amerika'da hızla artan ''olumlu Türkiye algısını'' TİKA olarak daha da geliştirmeye çalıştıklarını söyleyen Özkan, ''Kıta ile Türkiye arasındaki ilişkileri kurumsal anlamda ve daha mantıklı bir çerçeveye oturtmaya çalışıyoruz. Bunun en somut karşılığı ise 5-6 yıl içinde Türkiye'ye gelen Latin Amerikalı turist sayısını ikiye katlamak oldu.'' şeklinde konuştu.

-''Latin Amerika’da ‘Türk’ algısı değişiyor''

TİKA'nın, Latin Amerika'da iş yapmak isteyen Türk iş adamlarına gerekli olan bilgi ve tecrübeyi aktardığını belirten Özkan, "Türkiye'nin, Latin Amerika politikasını derinleştirmek için ideal bir zaman oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Özkan, şöyle devam etti:

''Kıtayla diplomatik anlamda ilişkilerimiz şu anda istenilen düzeyde değil. Fakat Türk iş dünyasının ve sivil kuruluşlarının yeni yeni ilgi duymaya başladığı bu bölgedeki çalışmalarına öncülük ediyor, tecrübelerimizi onlarla paylaşıyoruz. Kıta, Türkiye'yi zaten TİKA’nın yaptığı projeler üzerinden tanıyor. İş adamlarının ilgisi ve Türk dizilerinin popülerliği de oldukça etkili oluyor. Türkiye, Latin Amerika politikası derinleştirmek için tam ideal bir zaman oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an bunun meyvelerini hem kendi projelerimle hem iş dünyasının çalışmalarıyla almaya başladık. TİKA olarak hem Türkiye’nin görünürlüğünü hem de bu tür ilişkilerin alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz.''

Latin Amerika’da Türk algısının yavaş yavaş değiştiğini anlatan Özkan, bunun turizme yansımalarının da oldukça olumlu olduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelen turist sayısının 2011 yılında 130 bin iken bu sayının şu anda 300 bine dayandığının altını çizen Özkan, şu bilgileri paylaştı:

''Yani Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı altı yılda 2 katına çıkmış durumda. Türk Hava Yolları (THY) bu çerçevede üç yeni ülkeye daha seferler düzenlemeye başladı. Yani şu anda Latin Amerika'da 6 ülkeye direkt uçuyor. Bu da kıtada ciddi bir alan açıyor. Hem Türkiye'yi daha iyi tanıyorlar, hem de Türkiye ile Güney Amerika arasında müthiş bir turizm potansiyeli açıyor. Bu da doğal olarak kıtada Türklere ve Türkiye'ye karşı pozitif algının oluşmasını sağlıyor. Çok net bir pozitif algı var. Herkes memnun ben şu ana kadar kıtada negatif algı görmedim."

Anadolu Ajansı muhabirinin çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Güney'den Kuzey'e Latin Amerika Türk dizilerini severek izliyor. ''Pembe dizilerin beşiği'' olarak bilinen 13 Latin Amerika ülkesinin prime-time kuşağında Türk dizileri ilk üçe girerek reyting rekorları kırıyor.

Türk dizileri Güney Amerika pazarına Şili'den girdi. Binbir Gece Masalları dizisi Şili'nin en büyük TV kanalı Mega'da yayınlanıp yüksek reyting almasının ardından, Türk dizileri diğer Güney Amerika ülkelerinde de ilgi görmeye başladı.