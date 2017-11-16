Türk dizisi Tunus'ta reyting rekoru kırdı

TUNUS (AA) - Tunus'ta özel bir televizyonda yayınlanan Türk dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ikinci sezonu yüzde 48 izlenme oranıyla reytinglerde birinci sırada yer aldı.

Tunuslu özel bir reyting araştırma şirketinin paylaştığı verilere göre, 6 Kasım'dan itibaren Tunus'ta yayınlanmaya başlayan dizinin ikinci sezonunun, diğer tüm kanallarda yayınlanan dizilerden daha fazla izlenme oranı elde ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre, yüzde 48 izlenme oranı yakalayan diziyi, yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta, 4,8 milyon kişi izledi.

Muhabir: Enes Canlı