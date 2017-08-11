Türk Dünyası Gazetecileri Şurası Kazakistan'da yapılacak

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türk Dünyası 3. Gazetecilik Şurasını Kazakistan’da ekim-kasım ayı gibi yapacaklarını söyledi.

Bir dizi ziyarette bulunmak için Eskişehir’e gelen Kazak gazeteci ve televizyoncular, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı da olan Karaca'yı ziyaret etti.

Kazak gazetecileri Eskişehir’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Karaca, "Türk birliğinin oluşması için bu tür buluşmalara çok ihtiyacımız var. Türk dünyası her zaman birlik beraberlik için mücadele veriyor. Biz de Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak bu mücadeleye her zaman destek verdik ve vermeye devam edeceğiz." dedi.

- "Birliğimiz ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum"

Karaca, Eskişehir’in Türk dünyası üzerinde çok büyük etkisi olduğunun altını çizerek, "2013 Türk Dünyası başkenti Eskişehir'desiniz şu anda. Bu bağlamda başkent oluşumuzdan sonra 2014 yılında bizim düzenlediğimiz Türk Dünyası 1. Gazetecilik Şurasında başlayan birliktelik bundan sonra da devam edecek. Şu anda Türk dünyası başkenti Kazakistan'da. İnşallah Sayın Valimizin desteğiyle Türk Dünyası 3. Gazetecilik Şurasını Kazakistan'da ekim-kasım ayı gibi yapacağız. Birliğimiz ve beraberliğimizin devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Bissenova da vakıf olarak güzel projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, "İlk geldiğimde Eskişehir’i çok beğendim ve Kazak gazetecilerin de görmesini istedim. Geçen yıl Ege Üniversitesinde bir konferansımız olmuştu. Bundan sonra da projelerimiz olacak. Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfının 3. yılını kutlayacağız. İnşallah siz de aramızda olursunuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karaca, plaket takdim ettiği Bissenova'nın hediyesini kabul etti.

Kazak gazeteciler daha sonra çeşitli basın kuruluşlarını ziyaret etti.