Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen, Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nin kazananları belli oldu. Bu yıl 13’üncüsü yapılan ödül töreni hibrit olarak gerçekleşti. Ödül alanlar ve verenler fiziki olarak buluşurken, ekonomi dünyasının çok önemli isimleri ve ekonomi gazetecileri toplantıyı online olarak izledi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) destekleri, Alternatif Bank, Yıldız Holding, Garanti BBVA'nın sponsorluğunda ve Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen ve EGD Başkanı Celal Toprak’ın açılışı konuşmasıyla başlayan 13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde ev sahibi İstanbul Ticaret Odası’nın Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ilk konuşmayı yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in TOBB Konsey Toplantısı nedeniyle Ödül törenine katılamadığını herkese selamlarını ilettiğini belirterek konuşmasına başlayan Kuralay, “Bu ödül töreni İTO olarak bizim için son derece anlamlı. Çünkü biz, Türk Ekonomi Basının da önemli ve köklü bir aktörüyüz. Marifet, iltifata tabiidir kuralı gereğince ülkesi adına, kurumu adına gecesini gündüzüne katarak başarılara imza atmış ödül alan isimleri tebrik etmeliyiz. Bu konuda kamuoyuna önderlik eden kurum ve kuruluşlarımız var. Bunlardan elbette önemli birisi de Ekonomi Gazetecileri Derneği. Muhakkak ki tarihsel sürece baktığımızda iktisadi kalkınma ve büyümenin, ekonomi basının güçlenmesi ve yaygınlaşması ile beraber gerçekleştiğini görüyoruz. Çünkü çözüm üreten, girişimcilere yol gösteren bir ekonomi basını, ülke refahına giden yolda önemli bir projektördür. Ekonomiyi yorumlama, değerlendirme, ekonomik bilgilerin ardındaki gerçek amaç ve hedeflerin ne olduğunu anlayabilmek herkes için hayati önemdedir” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin gösterdiği ekonomik başarıların altında ekonomi basının gücünü de görülmesi gerektiğini söyleyen Kuralay sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyanın her ülkesiyle ticaret yapıyorsak, yaptığımız gemiler ve yatlar dünyanın her denizinde yelken açabiliyorsa, her coğrafyasında şirketlerimiz inşaat projeleri alabiliyorsa, dünyanın en büyük ekonomileri içinde yer alabiliyorsak bu gücün içinde ekonomi basınımızın büyük bir payı olduğunu teslim etmemiz gerekir. Hedeflediğimiz güven ve istikrar ivmesinin “etkili bir ekonomi basını” ile her geçen gün artarak yükseleceğine tüm kalbimle inanıyorum.”

Bir yıl içerisinde yapılan haberlerin değerlendirildiği organizasyonda, dallara göre ödül kazananların isimleri, kurumları ve ödüle layık görüldüğü haber başlıkları şu şekilde:

Ekonomi Haberi (Yazılı Basın) - Kerim Ülker - Dünya (Suudi Arabistan'da Türk Malına Ambargo)

Sinan Sayrugaç Anısına Ekonomi Haberi (İnternet) - Çiğdem Subaşı- Dunya.com (Hisar'ın Patronu: Fabrikayı Borçlara Karşılık Bankaya Bıraktık)

Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) - Nilgün Çavdar- Inbusiness (Dünyayı Kurtaracak Türk)

Köşe Yazarı - İbrahim Kahveci - Karar, Yaşar Süngü - Yeni Şafak

Ekonomi Programı (Televizyon) - Berfu Güven - Ntv Çarşı Pazar

Ekonomi Programı (Radyo) - Seyfi Akil - Radyo Gedik - Cüneyt Dirican - St Endüstri Radyo

Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) - Betül Alakent - Sabah - (Türkiye'yi Tek Geçeriz)

Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) - Nadide Büşra Kaynak - Refleks (Tekrar Kullanıma Evet Tek Kullanımlığa Hayır), Leyla Özekşi Polat- Gaziantep 27 (Ödüllü Zeytinyağcı Kral Çıplak Dedi)

Jüri Teşvik Ödülü - Merve Yılmaz - Para Dergisi (Yeni Umudumuz Kozalak)

Jüri Özel Ödülü - Sibel Atik - Ekonomist (İş Dünyası Yeşil Vergilere Hazırlanıyor)

Nezih Demirkent Özel Ödülü - Faruk Türkoğlu

Namık Ahıska Özel Ödülü - Hülya Yaylı Çaylak- Posta (Gündelikçi Kadınların Derdi Büyük)

Bülent Yardımcı Özel Ödülü - Gamze Bal- Cumhhuriyet (Tarım 65 Yaş'a Takıldı) -

Esen Salihoğlu Özel Ödülü - Emre Eser - Hürriyet (Karaköy'de Bot Pazarlığı)

Barış Bektaş Özel Ödülü - Özgül Öztürk - Akşam (Pandemide Sahte Psikolog Patlaması)