Türk Halkının Yılbaşı Akşam Yemeği Tercihi: Tavuk

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 90,6’sı yeni yıla evde ailesiyle birlikte girmeyi planlıyor. Yeni yıla

sevdikleriyle bir arada girerken oynamayı tercih ettikleri oyun ise yüzde 71 ile tombala. Onu yüzde 29

ile kızmabirader takip ediyor.



Türk Halkının Yüzde 86,9’u Milli Piyango Bileti Almıyor



Yılbaşının en heyecanlı kısımlarından birisi de büyük ikramiye… Her yıl zengin olma umuduyla katılan

milli piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Bu heyecanlı bekleyiş devam ederken yapılan

araştırmaya göre Türk halkının yüzde 86,9’u milli piyango bileti almayı tercih etmiyor.



Peki, Türk Halkı Yılbaşında Ağaç Süslüyor Mu?



2022 yılının son günlerinde kimimiz heyecanlı ve umutlu, kimimiz bir senenin daha nasıl bittiğine

şaşkın, kimimiz sabırsız ve telaşlıyız. Aralık ayı geldiğinde süslenen caddeler, vitrinler, evlerimizin en

güzel köşeleri yılbaşını eğlenceli bir hale getiriyor. Peki, bir yeni yıl klasiği olarak akıllara kazınan

yılbaşı ağacı süslemesi Türk halkı tarafından yapılıyor mu?

Araştırmaya göre halkın yüzde 14,8’i yılbaşı akşamı için ağaç süslemesi yaptığını belirtirken, yüzde

85,2’si süsleme yapmadığını belirtiyor.

Metodoloji

Araştırma 15-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 1100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma

yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak

gerçekleştirildi.