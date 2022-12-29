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Türk Halkının Yılbaşı Akşam Yemeği Tercihi: Tavuk

Areda Survey, 2022 yılının bitmesine sayılı günler kala Türk halkının yeni yılı nasıl karşılamayı planladığına yönelik araştırmayı bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Araştırmaya göre Türk halkının yemek tercihi, yılbaşı ile bütünleşen hindi yerine yüzde 76,4 ile tavuktan yana oldu. Tercihini hindiden yana yapanlar ise yüzde 23,6.

Türk Halkının Yılbaşı Akşam Yemeği Tercihi: Tavuk

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 90,6’sı yeni yıla evde ailesiyle birlikte girmeyi planlıyor. Yeni yıla
sevdikleriyle bir arada girerken oynamayı tercih ettikleri oyun ise yüzde 71 ile tombala. Onu yüzde 29
ile kızmabirader takip ediyor.


Türk Halkının Yüzde 86,9’u Milli Piyango Bileti Almıyor


Yılbaşının en heyecanlı kısımlarından birisi de büyük ikramiye… Her yıl zengin olma umuduyla katılan
milli piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Bu heyecanlı bekleyiş devam ederken yapılan
araştırmaya göre Türk halkının yüzde 86,9’u milli piyango bileti almayı tercih etmiyor.


Peki, Türk Halkı Yılbaşında Ağaç Süslüyor Mu?


2022 yılının son günlerinde kimimiz heyecanlı ve umutlu, kimimiz bir senenin daha nasıl bittiğine
şaşkın, kimimiz sabırsız ve telaşlıyız. Aralık ayı geldiğinde süslenen caddeler, vitrinler, evlerimizin en
güzel köşeleri yılbaşını eğlenceli bir hale getiriyor. Peki, bir yeni yıl klasiği olarak akıllara kazınan
yılbaşı ağacı süslemesi Türk halkı tarafından yapılıyor mu?
Araştırmaya göre halkın yüzde 14,8’i yılbaşı akşamı için ağaç süslemesi yaptığını belirtirken, yüzde
85,2’si süsleme yapmadığını belirtiyor.
Metodoloji
Araştırma 15-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 1100 kişinin katılımıyla kantitatif araştırma
yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak
gerçekleştirildi.

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Areda SurveyTavuk Tüketimi
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