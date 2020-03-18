"Türk ihracatçısını rahatlatacak önemli bir hamle"

İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Çankaya’da gerçekleştirilen Koronavirüs Toplantısı'nda Türkiye ve ihracatı adına çok kritik kararlar alındığını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"TİM ve ihracatçı birliklerimizin katılımı ile hazırlanan önlemler teklifinin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Heyeti tarafından açıklanan tedbirler paketinde yer alması ihracatçılarımızı memnun etmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi, firmaların bankalara olan kredi ana para ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak olması, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılması, asgari ücret desteği gibi tedbir paketinde yer alan hususlar Türk ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketini, Türk ihracatçısını önümüzdeki dönemde rahatlatacak önemli bir hamle olarak görmekteyiz."

"Yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin, ilk andan itibaren "küresel salgın" sıfatını kazanmış olan koronavirüs tehdidini ciddiyetle ele alarak, gerekli tüm tedbirleri aldığını belirten Gülle, yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanlara, Bilim Kurulu'na ve ilgili kurumların çalışanlarına teşekkür etti.

Gülle açıklamasını şöyle tamamladı:

"Uluslararası piyasalarda virüsün ciddi yayılım gösterdiği ülkelerden kaynaklı arz problemlerine Türkiye olarak 'güvenilir liman tedarikçi' konumumuzla, bölgesel ve küresel ölçekte bir tedarikçi rolü üstlenebileceğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın dünyadaki bu olumsuz tablodan etkilenmemesi adına ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda konuyla ilgili yoğun çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İhracatın saha neferleri olarak, bu süreçte üstümüze düşen, devletimizin bizden beklediği ne varsa yerine getirmeye hazırız."