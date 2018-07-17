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Türk iş adamlarının Katar ziyareti

Heyetin Doha'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde yatırım olanakları ve ticari ilişkiler ele alındı

Türk iş adamlarının Katar ziyareti

DOHA (AA) - Türk iş adamları heyeti, yatırım olanakları ve ticari ilişkileri görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'yı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Ortadoğu İş Adamları Derneği (OTİD) Başkanı Ahmed Yebrudi'nin de aralarında bulunduğu heyet, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Katar Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı, Katar Ticaret ve Sanayi Odası ve Mira Marketler Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı'nı ziyaret etti.
OTİD Başkanı Yebrudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretle Türk ve Katarlı iş adamları arasındaki yatırım iş birliği potansiyelini belirlemenin amaçlandığını söyledi.
Katarlı iş adamlarının Türkiye'deki yatırım ve ticari fırsatlar hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayan Yebrudi, "Biz söz konusu önemli ziyaretimiz boyunca bu rolü üstleneceğiz." dedi.
Yebrudi, gelecek aylarda ilk kez Türk ve Katarlı iş adamları arasında İstanbul veya Ankara'da bir toplantı gerçekleştirileceğini belirtti.
- Türkiye-Siirt-Katar bağlamında iş birliği imkânları ele alındı
Heyetin, Katar Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı, Katar Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde Türkiye-Siirt-Katar bağlamında ticari-yatırım iş birliği imkânları değerlendirildi.
Ayrıca Siirt Valisi Atik, Katar Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde, turistik bölgeleri ve gıda ürünleriyle meşhur Siirt'i tanıttı.
Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed bin Ahmed el-Ubeydeli, Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının son yıllarda sürekli artarak yaklaşık 20 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Heyette Siirt Vali Yardımcısı Yunus Koç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nihat Özdemir, Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat ve Uluslararası Mülteciler ve İnsan Haklar Derneği (UHİMAD) Genel Başkanı Hamza Buldu da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
SiirtKatarDoha
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