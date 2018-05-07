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Türk-İş'ten ILO kararı

- Türk-İş, Memur-Sen'in Uluslararası Çalışma Konferansı'na "işçi delegesi" olarak gönderilmesi kararının değiştirilmemesi halinde konferansa katılmayacağını ve hükümetin ILO'ya sunacağı delegasyon listesinde yer almayacağını duyurdu

Türk-İş'ten ILO kararı

ANKARA (AA) - Türk-İş Konfederasyonu, Memur-Sen'in Uluslararası Çalışma Konferansı'na "işçi delegesi" olarak gönderilmesi kararının değiştirilmemesi halinde konferansa katılmayacağını ve hükümetin ILO'ya sunacağı delegasyon listesinde yer almayacağını bildirdi.
Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 107 Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 28 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde Cenevre'de toplanacağı anımsatıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Memur-Sen'in konferansa "işçi delegesi" olarak gönderilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye'de faaliyet gösteren ve en fazla temsile haiz tüm konfederasyonların tam mutabakatı olmadan bir delege belirlenmesi ve hükümetin aldığı kararı değiştirmemesi durumunda, Konfederasyonumuz haziran ayında gerçekleştirecek 107. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmayacak ve hükümetin ILO'ya sunacağı delegasyon listesinde yer almayacaktır. Konfederasyonumuz ayrıca geçen yıl, o dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu ile yapılan mutabakat metninde de yer aldığı gibi ILO anayasasına aykırı bir şekilde belirlenen delegeliğin iptali için ilgili komitelere başvuruda bulunacaktır."
Öte yandan Türk-İş, ilgili kararını içeren bir yazıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da gönderdi.

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