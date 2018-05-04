Türk kargo gemisi ile Yunan savaş gemisi çarpıştı - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: - "Bugün saat 04.08'de, Türk bayraklı Karmate isimli genel kargo gemisi zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halindeyken, Yunan bayraklı Armatolos isimli savaş gemisi ile Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda çarpışmıştır" - "Her iki gemide de batma tehlikesi bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı, herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisi alınmıştır. Kazayla ilgili idari tahkikat devam etmektedir"

ANKARA (AA) - Ege Denizi'nde Türk kargo gemisi ile Yunan savaş gemisinin çarpıştığı, kaza ile ilgili idari tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İzmir'den Tekirdağ'a 2 bin 150 ton çimento yüküyle gitmekte olan Türk bayraklı 73 metrelik Karmate isimli genel kargo gemisinin zararsız geçiş hakkını kullanarak seyir halindeyken Yunan bayraklı 54,8 metre boyundaki Armatolos isimli savaş gemisiyle Midilli Adası'nın yaklaşık 3,8 deniz mili doğusunda saat 04.08'de çarpıştığı belirtildi.

Her iki geminin de batma tehlikesinin bulunmadığı, ölü ve yaralı olmadığı, herhangi bir çevre kirliliği meydana gelmediği bilgisinin alındığına yer verilen açıklamada, çarpışma sonrasında Bakanlığın Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile Yunanistan Arama Kurtarma Merkezi arasında koordinasyon sağlandığına işaret edildi.

Çarpışma sonrasında saat 04.10 itibarıyla her iki geminin de yoluna devam ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Karmate isimli gemide deniz seviyesinin 3 metre üzerinde, baş üstü sancak baş omuzluğunda 3,5-4 metre arası eğilme ve burkulma şeklinde hasar oluştuğu, Armatolos isimli savaş gemisinin ise iskele baş omuzluğunda hafif maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Karmate gemisi Türk karasularına doğru rota değiştirerek saat 05.15'te Dikili Limanı idari sahasına ulaşmıştır. Kazayla ilgili idari tahkikat devam etmektedir."