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Türk Kızılayı ve AvivaSA’dan işbirliği

AvivaSA, Türk Kızılayı’na “Korona Dayanışma Projesi" kapsamında, 65 yaş üstü insanlara gıda yardımı paketi ulaştırması yönünde bağışta bulundu. Bu bağış sayesinde 3 binden fazla kişinin yaklaşık 1 aylık gıda gideri karşılanmış olacağı açıklandı.

Türk Kızılayı ve AvivaSA’dan işbirliği

Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan AvivaSA, yaşlanma ve yaşlılık konularında farkındalık oluşturmayı amaçladığı “Her Yaşta” isimli Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projesi kapsamında, Türk Kızılay’nın başlattığı 65 yaş ve üstü insanlara gıda yardımı uygulamasına destek oldu. AvivaSA tarafından yapılan açıklamada, global hissedarları Aviva plc.’nin 150 yıllık tarihi olan İngiltere Kızılhaç’ı ile işbirliği ve Covid-19 kapsamında yapılan 10 milyon avro değerindeki bağış anımsatılarak; bunun kurumsal uyumun etkili bir örneği olduğu ifade edildi.

65 yaş ve üstünün yaşadıklarına dikkat

Konuyla ilgili açıklama yapan AvivaSA CE0’su Fırat Kuruca, “Normalleşme sürecine adım attığımız şu günlerde, tüm insanlık olarak çok daha sağlıklı günlere kavuşmamız en önemli temennimdir. AvivaSA olarak geçen sene başlattığımız Her Yaşta kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle, yaşlılık ve yaşlanma algılarını tespit etmiş, toplum genelinde bir farkındalık geliştirmeyi amaçlamıştık. Şu anda tüm dünya olarak yaşadığımız Koronavirüs tehlikesine öncelikli şekilde maruz kalanlar 65 yaş üstü insanlardır ve onlara destek olmak bizim için çok önemli. Bu misyon doğrultusunda pandemi sürecinin en başından beri, www.heryasta.org sitemizde ve sosyal medya hesaplarında yoğun iletişim yaparak; yaşlılara nasıl destek olacağımız konusunda faydalı bilgiler ve maruz kaldıkları yaş ayrımcılığıyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen içerikler paylaştık.” dedi.

Her Yaşta Projesi ile rehberlik

AvivaSA 2019 yılında hayata geçirdiği “Her Yaşta” kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile Türkiye’de yaşlanma ve yaşlılık konularında farkındalık oluşturmayı ve yaşlılık kavramıyla ilgili toplumdaki negatif algıyı değiştirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk adımı olarak, toplumun yaşlılık ve yaşlanma konularına ilişkin algısını ve gündemini resmetmek hedefiyle, “Türkiye Yaşlanma Tahayyülleri ve Pratikleri” isimli Türkiye temsili bir araştırma gerçekleştiren AvivaSA, araştırmanın sonuçlarını geniş bir lansmanla kamuoyuna duyurmuştu. Yaşama Dair Vakfı (YADA) işbirliğinde ve Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Arun danışmanlığında yapılan araştırmayı bir kitap haline getirerek ilgili paydaşlar ile paylaşmıştı. AvivaSA “Dolu Dolu Yaşa” söylemi ile iletişimini yaptığı Her Yaşta projesi kapsamında www.heryasta.org internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden, toplumun yaşlanmaya hazırlığına rehber olmayı ve toplumdaki negatif algıyı pozitife çevirmeyi amaçlayan içerik paylaşımlarına başlamıştı. AvivaSA, Her Yaşta projesini, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği çalıştaylar, saha aktiviteleri, çeşitli farkındalık ve iletişim etkinlikleriyle çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyor.

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Türk Kızılatı YardımKızılay AvivaSA IşbirliğiKorona 65 Yaş üstüKorona Yardım
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