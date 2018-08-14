KONYA (AA) - Son günlerde Türk lirasına yapılan spekülatif atak üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veren Konya’da bir grup, döviz ve altınlarını bozdurdu.
Ellerindeki döviz ve altınları Türk lirasına çevirenler, döviz büroları önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, ABD'nin Türkiye üzerindeki ekonomik yaptırımlarına tepkilerini dile getirmek için ellerindeki dövizleri bozdurmaya geldiklerini dile getirdi.
Bu ülkenin bir evladı olarak bin dolarını bozdurduğunu belirten Recep Yeterli, ‘’Devletimiz hep bizim yanımızdaydı. Biz de devletimizin, ülkemizin yanında olmak zorundayız. Üzerimize düşeni bugün yerine getirmeye çalışıyoruz.’’ diye konuştu.
Türk lirasına destek kampanyası
- Son günlerde Türk lirasına yapılan spekülatif atak üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan Konyalılar, döviz ve altın bozdurdu
14 Ağustos 2018 Salı 18:52
KONYA (AA) - Son günlerde Türk lirasına yapılan spekülatif atak üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek veren Konya’da bir grup, döviz ve altınlarını bozdurdu.