Türk oyun şirketi 1.8 milyar dolara satıldı

Zynga CEO'su Frank Gibeau, Peak'i 1,8 milyar dolara satın alacaklarını resmen açıkladı. Bu satın alma Türk start-up dünyasının da en yüksek rakamlı işlemi oldu.

Gibeau tarafından paylaşılan bilgilere göre 1,8 milyar doların 900 milyon doları nakit, kalan 900 milyar dolar ise Zynga hissesi şeklinde ödenecek. Söz konusu 1,8 milyar dolarlık satın almanın Zynga'nın bugüne kadar yaptığı en büyük satın alma olarak gerçekleşti.

Her şey inanmakla başlar

Peak Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Şahin, imkansızı başarmanın inanmak ile gerçekleşebileceğini belirterek, “Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar. Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Satın alma ile birlikte Peak'in popüler oyunları ToonBlast ve ToyBlast de Zynga'ya geçiyor.