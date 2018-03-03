Türk peynirleri Dubai'yi salladı! 18-22 Şubat tarihleri arasında Dubai’de gerçekleşen ve Dünyanın en büyük gıda etkinliklerinden biri olan Gulfood’a İnovatif Türk Peynirleri damgasını vurdu. Bu yılki teması Gıda ve İnovasyon olan, Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarında Muratbey’in peynir çeşitliliği büyük ilgi yarattı.

Türkiye’nin doğal ve sağlıklı gıda üretiminde öncü peynir markası Muratbey, Dünya pazarına sunduğu yenilikçi peynir çeşitleri ile Türkiye’de sektör adına önemli başarılara imza atıyor. 18-22 Şubat tarihleri arasında Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı Gulfood’a katılan Muratbey inovatif peynirleri Burgu, Topi ve Sürmeli’nin yanında eşsiz Anadolu Lezzetleri ve Qudal ödüllü taze kaşar peynirini fuar katılımcılarının beğenisine sundu. Burgu, Topi ve Sürmeli peynirleri ile oldukça zengin sunumlar hazırlayan Muratbey, fuarın en ilgi çekici standlarından biri oldu.



“Türk peynirini dünyaya tanıtmanın gururunu yaşıyoruz”



Dubai’de gerçekleşen ve Dünyanın en büyük yıllık gıda etkinliği Gulfood, 23'üncü etkinliğinin temeline inovasyonu yerleştirdi. Muratbey Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Erol her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarda oldukça yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade ederek “Dünya sofralarına Türk peynirlerini en kaliteli, sağlıklı ve inovatif hali ile sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Rusya’ya raflarda kendi markamız ile yer alıyoruz. Bu tür fuarlar, özellikle tüketici alışkanlıklarını gözlemlemek ve hatta tüketici davranışına yön verecek fikirleri paylaşmak için oldukça ideal bir ortam oluşturuyor. “Günün her saati yenilebilen sağlıklı atıştırmalık” temamızı en canlı hali ile tüketiciler ve tedarikçilerle paylaşıyor, onlara ilham veriyoruz” dedi.



İhracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz



Marka olarak Türk peynirlerinin tüm dünyaya tanıtılmasını amaçladıklarını ifade eden Erol, daha geniş bir ürün yelpazesi ve daha etkin tanıtım faaliyetleri için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı. Erol sözlerini şöyle sürdürdü; “Başta Fransa, Belçika, Danimarka, Almanya, İtalya, Macaristan, İsveç olmak üzere 28 AB ülkesi ile ABD, Rusya, Kuveyt, Ürdün, BAE, Fas, KKTC, Kazakistan, Bahreyn’in aralarında bulunduğu 60 ülkede markalarımızı tescillendirdik. Fuar süresince de Amerika, Almanya, Avusturya, Türkmenistan, Nahçıvan ile yeni tedarikçi anlaşmaları sağladık. 2018 de ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz.”