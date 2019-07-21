Türk Telekom Faaliyet Raporu'na 24 ödül

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un 2018 Yılı Faaliyet Raporu, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen dünyanın en prestijli platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2018 Vizyon Ödülleri'nde 4 farklı kategoride toplam 24 ödülün sahibi oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, 2018 Yılı Faaliyet Raporu ile LACP tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen Vizyon Ödülleri yarışmasında 4 farklı kategoride toplam 24 ödül kazandı.

Türkiye'nin ilk 10 rapor sıralamasında en üst sırada yer alan Türk Telekom Faaliyet Raporu, EMEA bölgesinde (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) 5'inci ve dünya genelinde ilk 100 rapor arasından 12'inci oldu. Türk Telekom, dünya geneli ve EMEA bölgesindeki Türk şirketlerinin sıralamasında en üst sırada yer aldı.

Geniş kapsama alanı, müşteri odaklı yaklaşımı, çoklu tekliflerdeki gücü ve teknoloji dönüşümündeki liderliğiyle Türkiye'yi geleceğe bağlayan ve paydaşları ile çok yönlü ve etkin bir iletişimi benimseyen Türk Telekom, bu vizyonunu 2018 Yılı Faaliyet Raporu'na başarıyla aktardığını dünyanın en prestijli uluslararası iletişim platformlarından LACP tarafından layık görüldüğü ödüllerle de kanıtladı.

Türk Telekom'un 2018 Yılı Faaliyet Raporu, jüri tarafından yapılan değerlendirmede "İlk İzlenim", "Rapor Kapağı", "Hissedarlara Mesaj", "Rapor Anlatım Tarzı", "Rapor Finansalları", "Yaratıcılık", "Mesaj Netliği" ve "Bilgi Erişilebilirliği" kategorilerinde 100 üzerinden 99 puan aldı.



- Ödüllerin kazanılmasında yalın tasarım ögeleri ile anlaşılır mesaj dili etkili oldu





2018 Vizyon Ödülleri kapsamında, "Faaliyet Raporu" ve "Entegre Rapor" statülerinde, "Telekomünikasyon" ana kategorisinin yanı sıra aynı zamanda "Şirket Grupları/Holding Şirketleri" kategorisinde de değerlendirilen Türk Telekom'un 2018 Yılı Faaliyet Raporu, "Şirket Grupları/Entegre Rapor" kategorisinin "Genel Klasman" alanında platin ödül, diğer alanlarda 3 altın ödül, "EMEA Bölgesinde Finansal Bilgilerin Sunumu" alanında 4 platin ödül ve "Dünya Geneli Finansal Bilgilerin Sunumu" alanında da 4 altın ödül aldı. Bunların yanında tüm kategorilerde dünya geneli ilk 100 rapor, EMEA bölgesi ilk 50 rapor ve Türk şirketleri ilk 10 rapor kategorilerinde gösterdiği performans ile bu alanlarda da 12 ödülün sahibi oldu. Böylelikle, değerlendirildiği 4 kategoride de altışar ödüle layık görülen Türk Telekom Faaliyet Raporu, toplamda 24 ödülün sahibi oldu.

Türk Telekom, 2018 yılı Faaliyet Raporu'nu "Türkiye'yi geleceğe bağlamak" vizyonu doğrultusunda hazırladı. Modern ve minimalist bir tasarım yaklaşımıyla hazırlanan raporda, güçlü grafiklerle birlikte tipografi ve ikon dilinin dengeli kullanımına ve kademeli anlatım diliyle mesajın tüm paydaşların anlayacağı sadelikte verilmesine özen gösterildi.

Türk Telekom’un "Türkiye'yi geleceğe bağlama" mottosu, ülkenin farklı coğrafyalarından farklı insan portreleri eşliğinde betimlendi. Uluslararası Vizyon Ödülleri, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen LACP tarafından 2001 yılından bu yana düzenleniyor. Bu yıl 18'incisi düzenlenen ve dünya çapında her ölçekten şirketin katıldığı 2018 Vizyon Ödülleri’nde 25'ten fazla ülkeden bini aşkın rapor değerlendirme kapsamında yer aldı.