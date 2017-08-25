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Türk Yıldızları ilk kez Rusya semalarında uçacak

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yapmak üzere ilk kez Rusya’ya geldi.

Türk Yıldızları ilk kez Rusya semalarında uçacak

MOSKOVA (AA) - Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yapmak üzere ilk kez Rusya’ya geldi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'na ait 8 adet F-5 uçağının Moskova'daki Kubinka havaalanına geldiği belirtildi.
Armiya 2017 (Ordu 2017) fuarına özel misafir olarak katılan Türk Yıldızları'nın, 26 Ağustos Cumartesi günü gösteri uçuşu yapmasının planlandığı bildirildi.
Öte yandan, Türk Yıldızları'nın bugün Moskova'da yapmayı planladığı prova, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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