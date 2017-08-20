Türk Yıldızları Maçka şehitleri anısına uçtu

TRABZON

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyeleriyle sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ortahisar Belediyesince organize edilen gösteride, 7 jetten oluşan Türk Yıldızları, Toklu Mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki alanda uçuş yaptı.

Türk Yıldızları'nın gösterisi, sahil boyunca toplanan vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

"Ruhları şad olsun"

Gösterinin sonunda, Hava Pilot Binbaşı Osman Yağcı telsizden yaptığı konuşmada, "Uçuşumuzu Maçka şehitlerimize adıyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Türk Yıldızları'nın gösterisi, Binbaşı Yağcı'nın alçak mesafe uçuşla halkı selamlamasıyla sona erdi.

Muhabir: Seyit Ahmet Eksik