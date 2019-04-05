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Turkcell'e “En İyi Yaşam Markası“ ödülü

- Turkcell, Telekomünikasyon kategorisinde "En İyi Yaşam Markası" seçildi

Turkcell'e “En İyi Yaşam Markası“ ödülü
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İSTANBUL (AA) - Turkcell, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Nielsen işbirliğiyle gerçekleştirilen Marketing Türkiye’nin araştırmasında, telekomünikasyon dalında "En İyi Yaşam Markası" ödülüne layık görüldü.
Turkcell açıklamasına göre, Marketing Türkiye, Sürdürülebilirlik Akademisi ve Nielsen 2018’e damgasını vuran iyi yaşam markalarını belirledi.
Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan "Good Life/ İyi Yaşam Araştırması" da farklı kategorilerde yılın en iyileri ödül aldı. Dijital Operatör Turkcell, Telekomünikasyon kategorisinde "En İyi Yaşam Markası" seçildi.
Ödülü alan Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, Türkiye’yi cep telefonundan ilk alo’yla buluşturan şirket olarak her geçen gün artan sorumluluklarının bilinciyle, iyilik odaklı projelerle teknolojiye dokunduklarını ve en ileri teknolojileri müşterilerle buluşturduklarını belirtti.
Bin 440 stratejileriyle günün her anında müşterilerin yanında olmayı, onların hayatına değer katmayı amaç edindiklerini bildiren Yiş, " 7’den 70’e herkes için Turkcell' dedik. Öyle ki bu söylemde minik dostlarımızı da unutmadık. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanındaki mağazalarımızı sokak hayvanlarına açtık, onların mama ve su ihtiyaçlarına müşterilerimizle beraber destek olduk. Şimdi onların yuva ihtiyacını da karşılıyoruz. Bu anlamlı ödül ve müşterilerimizin teveccühü ile beraber en iyi yaşam markası unvanına layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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