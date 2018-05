Turkcell engelli çocukların geleceğine ışık tutuyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürüttüğü “Engelsiz Eğitim Programı”nın son adresi İzmir’deki Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in özel eğitime ihtiyacı olan çocukların yetkinliklerini artırmak ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Engelsiz Eğitim” programının son durağı İzmir oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen “Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu” teknoloji sınıfı açılışına, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Celil Güngör katıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleşen açılış töreninde Turkcell’in Türkiye genelinde öğrencilere ulaştıracağı Orbit Reader cihazının dağıtımı da gerçekleşti.



- 300 bin kitaplık kapasite



Orbit Reader-Braille adı verilen kabartma ekran okuma ve not cihaz dağıtımına İzmir’de başlayan Turkcell, pilot proje dahilinde, Aşık Veysel Görme Engelliler Orta Okulu 5., 6., ve 7. sınıf öğrencilerine 50 cihaz dağıttı. 300 bin kitaba kadar depolama kapasitesi bulunan cihaz ile görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı materyallere ulaşımı konusundaki zorluklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Öğrencilerin tüm ders kitapları ve defterlerini içinde barındırabilen cihazlar aynı zamanda bilgisayarlara da bağlanarak tüm yazılı kaynaklara erişim imkanı sunuyor.

Yazı yazma gereçleri ile ilgili yaşadıkları zorlukların ortadan kalkması ile görme engelli öğrenciler, akranları ve öğretmenleri ile yazılı iletişim kurabilme imkanı sağlayacak. Turkcell 2018 yılı içinde toplam 250, proje tamamlandığında ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda öğrenim görmekte olan 2 bin görme engelli öğrenciye cihaz ulaştırmayı hedefliyor.



- Teknoloji sınıfı ile görme engelli öğrenciler için sınırsız erişim



Öğrenciler için özel teknoloji ve yazılımlarla donatılmış görme engelli sınıflarında, az gören öğrenciler, öğretmenin akıllı tahtaya yazdığı yazıları önlerindeki bilgisayar ekranından, kendi görüş kapasitesine özel, dilediği büyüklük, renk ve kontrastta görebiliyor.

Dilediği anda tahtayı önüne getiren, dilediği anda da masasına koyduğu kitabını görme durumuna uygun ayarlarda görebilmesini sağlayan sistem sayesinde az gören öğrenciler dersleri kolaylıkla takip edebiliyor.

Hiç göremeyen öğrenciler ise klavyedeki tüm tuşları ve işlemleri seslendiren özel yazılım sayesinde bilgisayarı rahatça kullanabiliyor. Ayrıca sınıflardaki sistem sayesinde öğrenciler kitaplarını okunabilir belgeye çevirebiliyor ve gerekirse MP3 ses formatına dönüştürüp farklı ortamlarda çalışma notu olarak da taşıyabiliyor.

Bunun dışında görme engelli sınıflarında taratılan kitapların kabartma alfabe (Braille) ile basılarak çoğaltılmasını sağlayan yazıcılar yer alıyor. Sınıflarda ilave destek teknolojisi olarak yüksek çözünürlüklü video büyütücü sayesinde resimlerin, objelerin detaylı incelenebilmesi de sağlanıyor.

Sınıflarda yer alan grafik baskı makinesi, görmeyenlere her türlü görselin, şekillerin, grafiklerin, cisimlerin bir görenin gördüğü şekliyle, çok hızlı, pratik ve çok fazla teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kabartılarak materyal üretmeye yarıyor.

Kendi kağıdı üstüne çocuklar için nesneler, hayvanlar, şekilleri karbon içerikli bir kalemle çizip, bu makineden geçirildiğinde bu çizgiler anında kabararak görmeyenin hayal dünyasını geliştirmeye yardımcı oluyor.



- 10 binden fazla öğrenci yararlanıyor



Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde Turkcell’in desteğiyle 2015 yılında hayata geçirilen "Engelsiz Eğitim Programı" ile 2 yıl içerisinde 45 ilde 84 engelli okulundaki binlerce öğrenci ve aileye ulaşıldı. Turkcell projeye öğrencilerin istihdama yönelik bilgi, beceri ve tutum kazandıracak meslek atölyelerinin oluşturulması ve teknoloji sınıflarının donatımı konusunda destek verdi.

Turkcell’in desteği ile bugüne kadar 46 Özel Eğitim Merkezi’nde hafif zihinsel engelli öğrenciler için konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları ve benzeri alanlarda belirlenen atölyeler kuruldu ve yenilendi.

Proje ile işitme engelli gençlerin grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda istihdam edilebilir hale gelmesi için 20 işitme engelli okulunda bilgisayar sınıfları ve ihtiyaç duyulan diğer atölyeler oluşturuldu.

16 görme engelli okulunda öğrenciler kendileri için özel geliştirilmiş cihazlarla bilgiye daha kolay erişirken, teknolojinin sağladığı fayda ile kişisel ve mesleki gelişimleri sağlanıyor. Turkcell’in desteği ile görme engelli gençlerin sesli ekran okuyucu uygulamalarını kullanabileceği, az görenler için de akıllı tahta etkileşimli büyüteç gibi malzemeler ile donatılmış sınıflar kuruldu. Oluşturulan imkanlardan her yıl 10 binden fazla öğrenci yararlanıyor.