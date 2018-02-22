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Turkcell, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde olacak

- Turkcell, telekomünikasyon sektörünün en önemli buluşması olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne yeni ürün ve servisleriyle damga vurmaya hazırlanıyor

Turkcell, GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde olacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, telekomünikasyon sektörünün en önemli buluşması olan GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne yeni ürün ve servisleriyle damga vurmaya hazırlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya mobil teknoloji liderlerinin bir araya geldiği GSMA Mobil Dünya Kongresi, GSMA Yönetim Kurulu üyeleri, dünya liderleri, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve birçok mobil teknoloji şirketinin katılımıyla Barselona’da 26 Şubat-1 Mart arasında gerçekleştirilecek.
Turkcell, yeni ürün ve servisleriyle kongrenin başaktörlerinden biri olmak için Barselona'ya gidiyor. Küresel pazarda rekabet eden ve global pazarın başrol oyuncularından biri olan Turkcell, yeni ürün ve servisleriyle dünyaya teknoloji ihraç eden marka haline geliyor.
Telekomünikasyon ve mobil teknoloji endüstrisini bir araya getiren kongreye bu yıl, 208 ülkeden 400 civarı operatör şirket katılacak. Geliştirdiği ürün ve servislerle GSMA tarafından pek çok kez ödüle layık görülen Turkcell, bu yıl geleceğe yön veren teknolojilerini Barselona'daki kongre kapsamında yapılan fuarda sergileyecek. 100 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen kongrede Turkcell, fuarın en çok ziyaret edilen bölümlerinden biri olan ve Innovation City olarak adlandırılan geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı 4. Salon’da 469 metrekarelik stantla yer alacak.
Türkiye'de büyük bir dijital dönüşüm hamlesine imza atan Turkcell, teknoloji üretiminde yerel kaynaklarla geliştirdiği birçok ürün ve hizmetini de kongre katılımcılarının beğenisine sunacak. Teknoloji meraklısı ziyaretçiler ve dünyanın başlıca mobil operatörleri Turkcell standında Lifebox, Yaani, BiP, fizy, Dergilik, TV+ gibi ürünleri dijital ürünleri ve birçok yeniliği yerinde deneyimleyebilecek.

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TurkcellGSMA Mobil Dünya Kongresi
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