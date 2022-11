TÜRKİYE ARICILIK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Kongre öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin (TAB) Genel Başkanı Ziya ŞAHİN, “Ülkemizin Dünya arıcılığındaki yerini pekiştirmek, arıcılık sektörümüzün Dünya’nın gerisinde olmadığını göstermek ve çam balımızı daha iyi tanıtmak amacıyla 2008 yılından günümüze kadar “Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” yapılmaktadır. 72 bini aşkın üyesi bulunan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak 8 milyonun üzerinde arı kolonisi bulunan bir sektörde en farkında olduğumuz şey, yıl boyunca aktif arıcılık yapılabilecek iklim ve coğrafyaya sahip olmamızdır. Yine buna bağlı olarak arı ürünleri konusunda her türlü ürünün üretilmesine olanak tanımakta olan bir Pazar ve üretim altyapımız vardır. Bu yapıyı harekete geçirmek ve ülke ekonomisine katkısını artırmak amacıyla Merkez Birliği olarak pek çok araştırma çalışması yanında kongre gibi pek çok etkinliğe de öncülük yapmaktayız.” sözlerine yer verdi.

Kongrede düzenlenen 4. Ormanlarımız ve Arıcılık Çalıştayı, Dünya Arıcılık Paneli, Üretici Konuşuyor Paneli ve Muğla Arıcılığının Geleceği Panelinde, Türkiye ve dünya arıcılığının teknik ve ekonomik sorunları, konularında uzman ulusal ve uluslararası bilim insanlarının ve arıcıların katılımı ile ele alındı.

İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu

Düzenlenen törende ödüller, Orman Genel Müdürü Bekir KARACABEYLİ, Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya ŞAHİN, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin YAPRAK, Muğla Arıcılar Birliği Başkanı Veli TÜRK, yönetim kurulu üyeleri, geceye katılan birlik başkanları ve akademisyenler tarafından verildi.

TÜBİTAK destekli AR-GE projesi kapsamında dünyada bir ilk olan Termo Kovanlar ile inovasyon ödülleri alan, özellikle ülkemizde kovan standardizasyonu ve verimlilikte kovanın önemi konularında farkındalık yaratan APİMAYE ise İnovasyan Ödülleri Arıcılık Ürünleri kategorisinde El Değmeden Arı Sütü Üretim Seti ve Multifonksiyonel Sır Alma Kutusu; İnovasyon Ödülleri Yöntem Geliştirme kategorisinde Oğul Yakalama Sistemi ve Apiterapi Amaçlı Yaban Arısı Tuzağı ile altın, gümüş ve iki bronz madalya alarak geceye damgasını vurdu.

“Arıya ve Arıcıya Hizmet Ediyor ve Sürdürülebilir Arıcılık Faaliyetlerini Destekliyoruz”

Tören sonrasında kongre ve düzenlenen tören hakkında konuşan Şirketin Kurucusu ve Onursal Başkanı Muzaffer YILDIRIM, “Yedincisini gerçekleştirdiğimiz Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nde ele alınan her sorunun, tartışılan her konunun takipçisiyiz. Biz arıya ve arıcıya hizmet ediyoruz. Bu nedenle arı sağlığı üzerine yapılan bilimsel çalışmalara her daim önem veriyor ve sürdürülebilir arıcılık faaliyetlerini destekliyoruz. Geliştirmekte olduğumuz AR-GE projeleri ve inovatif ürünler ile sektördeki sorunlara çözüm üretmeye, arıcılarımıza her daim yanlarında olduğumuzu göstermeye ve işlerini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bize layık görülen bu ödüller için Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’mize teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.