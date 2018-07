Türkiye'de 30 milyondan fazla kişi oyun oynuyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Monster Notebook Genel Müdürü İlhan Yılmaz, Türkiye'de 30 milyondan fazla kişinin oyun oynadığını belirterek, "Geçtiğimiz senenin üstüne, bir yıllık süre içerisinde 1 milyon oyuncu daha eklenmiş. Bu sayıya mobil cihazlarda oyun oynayan kişileri de eklediğimizde sayı daha da yükseliyor. Kısacası, oyun oynamayı seven bir ülkeyiz. Bu nedenle oyuncu sayısı da her geçen yıl katlanarak artacaktır." dedi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sadece PC değil, genel anlamda oyun sektörü ve oyuncu sayısının çok hızlı büyüdüğünü ifade etti.

Global anlamda oyun sektörü kazancının Hollywood sinema sektörünün kazancını geçtiğini belirten Yılmaz, "Ülkemizde 30 milyondan fazla kişi oyun oynuyor. Geçtiğimiz senenin üstüne, bir yıllık süre içerisinde 1 milyon oyuncu daha eklenmiş. Bu sayıya mobil cihazlarda oyun oynayan kişileri de eklediğimizde sayı daha da yükseliyor. Kısacası, oyun oynamayı seven bir ülkeyiz. Bu nedenle oyuncu sayısı da her geçen yıl katlanarak artacaktır." diye konuştu.

Yılmaz, geçen yıl Türkiye'de toplam 100 bin civarında oyun notebook'u satıldığını, bu yıl için piyasanın beklentisinin 125 bin seviyesinde olduğunu bildirdi.

International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, Türkiye'deki kişisel bilgisayar satışlarının 2018’in ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 arttığını aktaran Yılmaz, bilgisayarların lüks olmaktan çıkıp her evin standart bir eşyası haline geldiğini söyledi. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte artık bilgisayarı olmayan bir evin düşünülemediğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Günümüzde oyun bilgisayarlarına talebin arttığını görüyoruz. Çünkü yüksek performanslı bu bilgisayarlar, sadece oyun oynatmakla kalmıyor, kullanıcıların her ihtiyacını rahatlıkla görebiliyor. Gitgide dijitalleşen bir hayatta buna ayak uydurmak için bilgisayarlara yönelim de artıyor.

Geçtiğimiz yılı, Türkiye'nin en çok bilgisayar satan firmalarından birisi olarak kapattık. Kış aylarında hareketlilik biraz azalmaya başlıyor ve bahar döneminde bu hareketlilik daha da düşüyor fakat okulların kapanmasıyla birlikte gerek karne hediyeleri gerekse yaz tatili dönemi gibi etkenlerin de etkisiyle satışlarımız yükseliyor. Yaz dönemi, satış anlamında en hareketli dönemlerimizden birisi oluyor. Senenin ilk yarısında satışlarımız düşmese de yükselen bir ivme görmüyoruz ancak okulların kapanmasıyla birlikte satışlar bir anda yükselebiliyor tabii..."



- "Oyun oynayan kişilerin sayısı her yıl artıyor"



İlhan Yılmaz, kurdaki artışın oyun bilgisayarı sektörünü sarstığını belirterek, "Kurdaki artış, hayatın pahalılaşmasına dolaylı olarak sebep olurken, bilgisayar ve teknoloji sektörünü de doğrudan etkiliyor. Bilgisayarlardaki tüm parçalar döviz bazında fiyatlandırılıyor fakat bizler satışlarımızı TL ile yapıyoruz. Dövizde yaşanan her iniş çıkışta fiyatlarımızı günlük olarak değiştirmiyoruz tabii ki... Ani yükselişlerde ise tüketiciyi korumak adına kendi karlılığımızdan feragat ederek fiyatlarımızı sabit tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle satışlarımız dövizle orantılı olarak azalıp artmıyor. Bununla birlikte tabii ki, sürekli yükselişlerde biz de fiyat yükseltmek durumunda kaldığımız için bu durum satışları olumsuz etkileyebiliyor." diye konuştu.

Son birkaç yıldır bilgisayar sektöründe, ilginin oyun bilgisayarlarına yöneldiğini ifade eden Yılmaz, oyun oynayan kişilerin sayısının her yıl arttığını kaydetti.



- "Oyun bilgisayarlarına olan ilgi her sene yüzde 30 artıyor"



Monster Notebook Genel Müdürü Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eskiden evimizdeki bilgisayarlarla yaptığımız internete girmek, e-postalarımıza bakmak gibi işleri artık elimizdeki telefonlarla bile çok rahat yapabiliyoruz. Durum böyle olunca insanların bilgisayarlardan beklentisi de yüksek performansa yöneldi. Monster Notebook olarak, 2005 yılından beri her zaman yüksek performanslı notebook'lar üretiyoruz ve bugünlerin geleceğini çok önceden görmüştük. Yapılan uluslararası araştırmalara göre de oyun bilgisayarlarına olan ilgi her sene yüzde 30 artıyor. Orta vadede oyun bilgisayarları pazarının yüzde 300 büyüyeceği öngörülüyor.



Oyunlar, artık gündelik hayatın bir parçası haline geldi. Bu parçayı da en iyi şekilde değerlendirmek isteyen oyunseverler, yüksek performans aldıkları oyun bilgisayarlarını tercih ediyor. Oyun pazarının büyümesi, beraberinde oyun bilgisayarları pazarının da büyümesini getiriyor. Önümüzdeki günlerde piyasada daha fazla oyun, halkın içinde daha fazla oyuncu ve oyun bilgisayarı anlamında çok daha kişinin ilgilendiği bir pazarı göreceğimiz kesin."