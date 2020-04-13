Türkiye'de binlerce sahte ürün ele geçirildi

HP'nin de işbirliği ile Türk yetkililer, sahte HP DeskJet GT mürekkepleri satan büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. Aralık 2019'da Türk yetkililer, İstanbul'da bazı satış noktalarına baskınlar düzenledi. Bu baskınların sonucunda sahte ürün üretiminde kullanılan birçok bileşenin yer aldığı 14 bin 500 adet sahte ürüne el konuldu.

HP olarak müşterilerini dolandırıcılığa karşı koruma faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, ”Binlerce sahte ürünün ele geçirildiği bu baskın, Sahtecilikle Mücadele ekiplerinin sahte ürünleri pazardan kaldırma konusunda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor” dedi.

12 MİLYON SAHTE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Orijinal HP ürünlerinin, HP'nin yatırım ve test alanlarındaki uzun geçmişini temel alan kalite ve güvenilirlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlandığını kaydeden Alaman, şöyle konuştu:

“Son 5 yılda EMEA bölgesinde yaklaşık 12 milyon adet sahte ürün ve bileşen, HP'nin desteklediği yerel yetkililer tarafından ele geçirildi. HP aynı zamanda iş ortaklarına ve müşterilerine yapılan şüpheli teslimatlara yönelik 4 bin 500'den fazla denetim gerçekleştirdi. HP, Sahtecilikle Mücadele Programı (Anti Counterfeiting and Fraud – ACF) kapsamında müşterilerine ve iş ortaklarına sahte baskı ürünlerine karşı dikkatli olmaları için aktif bir şekilde eğitimler veriyor.”