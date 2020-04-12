Türkiye, dünyanın maske ihtiyacını karşılayabilir

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD), ‘Kanalekonomi’ instagram hesabından gerçekleştirdiği canlı yayına katılan TİM Başkan Vekili ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, koronavirüs sürecinin Türkiye’ye üretimde millileştirmeyi hızlandırma mesajı verdiğini söyledi. Canlı yayında EGD Yönetim Kurulu Üyesi gazeteci Mehmet Uluğtürkan’ın sorularını yanıtlayan Kıvanç, 2011 yılına kadar Türkiye’de maske kumaşı üreten kuruluşların ithal kumaşla rekabet edememesinden dolayı sektörden çıkmak ve fabrikalarını kapatmak istediklerini belirterek “Bürokrasimizle birlikte çalıştık. İçerisinde maske kumaşının da yer aldığı tekstil ürünlerinin Türkiye’de üretimini destek kapsamına aldırdık. Böylece maske kumaşı üreten tesislerimiz kapanmaktan kurtuldu, işletmelerini büyütüp geliştirdiler. Hem iç piyasanın ihtiyacını giderdiler hem de ihracatçı oldular. Ülkemiz bugün dünyanın ikinci büyük nanwoven kumaş üreticisi oldu. Bugün bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu gördük. Şu an dünyadaki birçok ülke parasıyla maske temin edemiyor. Gelişmiş ülkeler birbirleri arasındaki ticarette gemilerde yüklü olan maskelere el koydu. Şu süreçte bize paramızla hiçbir ülke ne maske ne maske üretmemiz için kumaş verirdi. ABD ve İtalya’dan beter bir duruma gelebilirdik. Süreç bize yerli üretimin değerini bir kez daha hatırlattı. Suriye savaşını kendi İHA ve SİHA’larımızla yendiğimiz gibi koronavirüs savaşında da kendi ürettiğimiz maskelerin yararını gördük. Artık her üründe hedefimiz yerlileştirme olmalı” dedi.



FIRSATÇIYA HESABI MİLLET DE DEVLET DE SORACAK

Türkiye’nin dünyanın ikinci büyük maske kumaşı üretim kapasitesine sahip ülke olduğunu belirten Kıvanç, bir kısım maske üreticisinin bu süreçte fırsatçılık yapmasından üzüntü duyduğunu söyledi. Geçmişte otomatik makinalarda yapılan maskelerin tanesini 11.50 kuruşa satılan maskenin ihtiyaç duyulduğunda 2 liraya satıldığını anlatan Kıvanç, “Konuya devlet el koydu. Çok da iyi yaptı. Bugün tekstil sektörü ürettiği kumaşları konfeksiyoncuya planlı bir şekilde teslim ediyor. İhtiyacımız olan maskeler üretilerek Sağlık Bakanlığımıza teslim ediliyor. İhracatçı Birlikleri, Odalar el birliğiyle bu zor günleri aşmaya çalışıyoruz. Bugün devletimiz telsizi 70, tellisini 80 kuruşa aldığı maskeyi halka ücretsiz dağıtıyor. Bu alanda bazı organizasyon bozuklukları yaşandı ama sıkıntı çabuk giderilecek. Sadece Adana olarak günlük 6 milyon maske üretim kapasitesine ulaştık. Bir süre önce 230 TL olan bir paket maskeyi 4 bin liraya kadar satanlar oldu. Bunu yapanlara hesabı devlet de millet de verecek” diye konuştu.

Türkiye Yerli Üretimle Kazanacak

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