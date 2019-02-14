Türkiye ekonomisine güvenilen bir ülke

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım miktarına ulaştığını, böylece yıllık bazda yüzde 14'lük önemli bir artış elde edildiğini belirterek, "Dünyada toplam uluslararası doğrudan yatırımların çok ciddi manada düşüş yaşadığı 2018'de,



Türkiye'nin yıllık bazda gösterdiği uluslararası doğrudan yatırım performansı önemli bir başarıdır." ifadesini kullandı.



Ermut, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan uluslararası doğrudan yatırım verilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, TCMB verilerine göre, Türkiye'nin Aralık 2018'de 1 milyar 168 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiğini belirten Ermut, bu rakamın 2017'nin aynı ayına göre yüzde 38'lik artışa işaret ettiğini vurguladı.



"Yıl kapanmadan, geçtiğimiz yılın rakamını geçeceğimizi ifade etmiştik"



Arda Ermut, geçen yılın toplamında ise 13 milyar 163 milyon dolarlık doğrudan yatırım miktarına ulaşıldığını, böylece yıllık bazda yüzde 14'lük önemli bir artış elde edildiğini aktararak, şunları kaydetti:



"2018 yılı içerisinde toplam sermaye yatırımlarında üretim 2 milyar dolarla başı çekerken, onu sırasıyla perakende, finans ve enerji takip etti. Dünyada toplam uluslararası doğrudan yatırımların çok ciddi manada düşüş yaşadığı 2018'de Türkiye'nin yıllık bazda gösterdiği uluslararası doğrudan yatırım performansı önemli bir başarıdır. Bu başarıyla Türkiye, sahip olduğu sağlam ekonomik temelleriyle küresel çapta ekonomisine güvenilen bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Yıl kapanmadan, geçtiğimiz yılın rakamını geçeceğimizi ifade etmiştik, yüzde 14 artışla bunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz."